"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Краснодар из нескольких городов
"Аэрофлот" планирует в сентябре запустить прямые рейсы в Краснодар из 6 городов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для принятия рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
11 января, 08:07
«
"Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сообщил Александровский.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в начале сентября текущего года заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения
10 сентября 2024, 07:50