"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Краснодар из нескольких городов

"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Краснодар из нескольких городов - РИА Новости, 11.09.2025

"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Краснодар из нескольких городов

"Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для принятия рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сообщил Александровский. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в начале сентября текущего года заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.

