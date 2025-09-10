https://ria.ru/20250910/zelenskiy-2040959514.html

СМИ: Зеленскому надо думать о безопасности, а не переизбрании

СМИ: Зеленскому надо думать о безопасности, а не переизбрании

10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется думать о своей безопасности, а не переизбрании в случае публикаций прослушки из квартиры приближенного к нему совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которую осуществляли специалисты украинских антикоррупционных структур, пишет в среду украинское издание "Украинская правда". Как пишет издание, содержимое пленок не разглашается, что вызывает неподдельный интерес в офисе Зеленского, там через все возможные каналы пытаются навести справки об участниках и темах разговоров, попавших на запись. Журналисты напоминают, что в квартире Миндича регулярно бывал и сам Зеленский, следовательно, и он мог быть на записях Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ). "Если пленки - правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности", - цитирует "Украинская правда" слова источника. Во вторник депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что сбежавший с Украины в июне совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич вернулся в страну. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности, с Миндичем. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

