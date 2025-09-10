Рейтинг@Mail.ru
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву
12:07 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/zelenskiy-2040891059.html
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву
в мире, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, владимир константинов
В мире, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Константинов
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву

Константинов: Зеленский боится посмотреть в глаза Путину

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта, так как испытывает страх перед Россией и боится посмотреть в глаза российскому лидеру Владимиру Путину, поделился с РИА Новости мнением глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
"Зеленский - это человек мелкий, случайный в политике, но при этом пиарщик. В целях пиара мог бы и поехать, хотя ему не с чем. Но главное – он боится посмотреть в глаза российскому лидеру Владимиру Путину. У Зеленского страх перед Россией за все убийства и совершенные им преступления", - сказал Константинов.
По его словам, это на Западе Зеленский может врать налево и направо, а в России придется отвечать за детей Донбасса, за убийства русских граждан, за смерти на майдане.
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Заголовок открываемого материала