Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 10.09.2025
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву
Владимир Зеленский отказался приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта, так как испытывает страх перед Россией и боится посмотреть в
2025-09-10T12:07:00+03:00
2025-09-10T12:07:00+03:00
2025-09-10T12:07:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта, так как испытывает страх перед Россией и боится посмотреть в глаза российскому лидеру Владимиру Путину, поделился с РИА Новости мнением глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". "Зеленский - это человек мелкий, случайный в политике, но при этом пиарщик. В целях пиара мог бы и поехать, хотя ему не с чем. Но главное – он боится посмотреть в глаза российскому лидеру Владимиру Путину. У Зеленского страх перед Россией за все убийства и совершенные им преступления", - сказал Константинов. По его словам, это на Западе Зеленский может врать налево и направо, а в России придется отвечать за детей Донбасса, за убийства русских граждан, за смерти на майдане.
Константинов предположил причину отказа Зеленского приехать в Москву
Константинов: Зеленский боится посмотреть в глаза Путину