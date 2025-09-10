Рейтинг@Mail.ru
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/zelenskiy-2040830208.html
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского - РИА Новости, 10.09.2025
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T06:47:00+03:00
2025-09-10T06:47:00+03:00
в мире
польша
владимир зеленский
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040668978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_017acccb3be9c36ffff11048fd979e39.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. &lt;…&gt; Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040668978_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4aba4314f838e97990edc8797271075d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского

Аналитик Хортон: существует реальная угроза жизни Зеленского

© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard BergВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. <…> Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.
Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе
29 августа, 08:00
 
В миреПольшаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала