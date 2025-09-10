https://ria.ru/20250910/zelenskiy-2040830208.html
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. <…> Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.
