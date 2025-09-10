Рейтинг@Mail.ru
Защита россиянки, пытавшейся попасть к ВСУ, объяснила этот поступок любовью
09:24 10.09.2025
Защита россиянки, пытавшейся попасть к ВСУ, объяснила этот поступок любовью
Защита россиянки, пытавшейся попасть к ВСУ, объяснила этот поступок любовью - РИА Новости, 10.09.2025
Защита россиянки, пытавшейся попасть к ВСУ, объяснила этот поступок любовью
Защита россиянки, обнаруженной разведчиками ВС РФ в 100 метрах от позиций ВСУ и обвиненной в покушении на госизмену, заявила, что она влюбилась в украинца и... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Защита россиянки, обнаруженной разведчиками ВС РФ в 100 метрах от позиций ВСУ и обвиненной в покушении на госизмену, заявила, что она влюбилась в украинца и искала с ним встречи, воевать на стороне Украины не планировала, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Она не имела намерений участвовать в вооруженном противостоянии против РФ на стороне Украины, а ее желание попасть в Украину было обусловлено стремлением встретиться с любимым человеком", - заявляла защита суду при рассмотрении вопроса о мере пресечения, следует из материалов. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, россиянка ещё в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим Вооруженных сил Украины, участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка согласилась и прошла на территории Казахстана пятимесячную стрелковую и минно-взрывную подготовку, сообщается в материалах. Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощью беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются. Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО. Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нем также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
Защита россиянки, пытавшейся попасть к ВСУ, объяснила этот поступок любовью

Защита россиянки заявила, что она влюбилась в украинца и не планировала воевать

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Защита россиянки, обнаруженной разведчиками ВС РФ в 100 метрах от позиций ВСУ и обвиненной в покушении на госизмену, заявила, что она влюбилась в украинца и искала с ним встречи, воевать на стороне Украины не планировала, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Она не имела намерений участвовать в вооруженном противостоянии против РФ на стороне Украины, а ее желание попасть в Украину было обусловлено стремлением встретиться с любимым человеком", - заявляла защита суду при рассмотрении вопроса о мере пресечения, следует из материалов.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, россиянка ещё в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим Вооруженных сил Украины, участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка согласилась и прошла на территории Казахстана пятимесячную стрелковую и минно-взрывную подготовку, сообщается в материалах.
Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощью беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются.
Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО.
Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нем также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
