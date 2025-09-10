https://ria.ru/20250910/zakharova--2040842238.html

Захарова выразила надежду, что ситуация с протестами в Непале успокоится

Захарова выразила надежду, что ситуация с протестами в Непале успокоится - РИА Новости, 10.09.2025

Захарова выразила надежду, что ситуация с протестами в Непале успокоится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что ситуация с протестами в Непале, вызванная запретом социальных сетей, успокоится. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T09:00:00+03:00

2025-09-10T09:00:00+03:00

2025-09-10T14:46:00+03:00

россия

катманду

непал

мария захарова

беспорядки в непале

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что ситуация с протестами в Непале, вызванная запретом социальных сетей, успокоится."Кадры были страшные. Я надеюсь, что эта ситуация пойдёт по направлению успокоения", - сказала она в эфире радио "Sputnik".Она отметила, что исторически было немало революций, переворотов, бунтов разных по форме и реализации, со свержением власти или изменением государственного строя, но, как правило, люди раньше не имели возможности в онлайн-режиме за этим наблюдать."Это либо были кадры кинохроники, которые давали отдельными фрагментами в новостных блоках, тем более когда речь шла о каких-то дальних районах, которые относятся к другим континентам и регионам, но то, что было вчера, это безусловно история про онлайн-наблюдение за трагедией буквально в прямом эфире", - добавила дипломат.Захарова в данном контексте отметила важность того, чтобы и институты государственной власти, и институты гражданского общества находились в синергии."Чтобы они находились не в сговоре, а в синергии, и чтобы каждая ветвь власти занималась своим делом, чтобы всё это было на благо государства и народа", - заключила она.Ранее в среду пресс-секретарь посольства РФ в Катманду сообщил РИА Новости, что на данный момент около 400 граждан России находятся в Непале, при этом с российской дипмиссией связались около 90 соотечественников, все они находятся в безопасности.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, и выразил надежду на скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло и восстановления порядка.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли.Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

https://ria.ru/20250909/nepal-2040776777.html

россия

катманду

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, катманду, непал, мария захарова, беспорядки в непале, в мире, дмитрий песков