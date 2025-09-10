В Ровно прогремели взрывы

https://ria.ru/20250910/vzryvy-2040816081.html

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, сообщил украинский 24-й канал. "В Ровно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

