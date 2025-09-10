Рейтинг@Mail.ru
"Моральное позерство": в США резко ответили на выходку фон дер Ляйен
22:23 10.09.2025
"Моральное позерство": в США резко ответили на выходку фон дер Ляйен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Предложение главы Ерокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене правила единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений является всего лишь позерством, знаменующим курс на милитаризацию Европы, говорится в публикации колумниста интернет-портала Unherd Томаса Фази."Сегодняшнее утреннее выступление Урсулы фон дер Ляйен "О положении страны в 2025 году" стало ярким примером бюрократического новояза. Это была обычная смесь пустых обещаний, технократического жаргона и моральных позерств, которую председатель Европейской комиссии превратила в свою визитную карточку", — подчеркивается в материале.Автор отмечает, что доклад фон дер Ляйен говорит о ее намерении усилить политику, ослабляющую Европу."Она предлагала не обновление, а скорее продолжение прежнего: всё более милитаризованный, зависимый и авторитарный Союз", — заключается в тексте.В августе агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран ЕС изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям. Издание уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов объединения.В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Предложение главы Ерокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене правила единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений является всего лишь позерством, знаменующим курс на милитаризацию Европы, говорится в публикации колумниста интернет-портала Unherd Томаса Фази.
"Сегодняшнее утреннее выступление Урсулы фон дер Ляйен "О положении страны в 2025 году" стало ярким примером бюрократического новояза. Это была обычная смесь пустых обещаний, технократического жаргона и моральных позерств, которую председатель Европейской комиссии превратила в свою визитную карточку", — подчеркивается в материале.
Автор отмечает, что доклад фон дер Ляйен говорит о ее намерении усилить политику, ослабляющую Европу.
"Она предлагала не обновление, а скорее продолжение прежнего: всё более милитаризованный, зависимый и авторитарный Союз", — заключается в тексте.
В августе агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран ЕС изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям. Издание уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов объединения.
В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
