Каховское водохранилище восстановят, рассказал Сальдо
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 10.09.2025 (обновлено: 06:10 10.09.2025)
Каховское водохранилище восстановят, рассказал Сальдо
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Каховское водохранилище будет восстановлено, приступить к этому планируется после завершения украинского военного конфликта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "По мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла будет восстановлено Каховское водохранилище. И очевидно, в перспективе будет восстановлена мелиорация. Но я подчеркиваю, для того чтобы приступить к этой работе, нам нужно сначала достигнуть мирного соглашения, но планировать это нужно уже сейчас", - сказал Сальдо. По его словам, сейчас в некоторых населенных пунктах области наблюдаются проблемы с водоснабжением, но они оперативно решаются с помощью федерального центра. "Из-за того, что Каховское водохранилище уничтожено, водоносные горизонты, из которых из скважин доставлялась вода в населенные пункты, понизились, и теперь у нас проблемы с водоснабжением. Но задача эта решается, в том числе с помощью подвоза воды и временных сетей водоснабжения. Эта работа ведется, и мы ее практически критическое состояние уже прошли", - сказал Сальдо. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Каховское водохранилище будет восстановлено, приступить к этому планируется после завершения украинского военного конфликта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025.
"По мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла будет восстановлено Каховское водохранилище. И очевидно, в перспективе будет восстановлена мелиорация. Но я подчеркиваю, для того чтобы приступить к этой работе, нам нужно сначала достигнуть мирного соглашения, но планировать это нужно уже сейчас", - сказал Сальдо.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото
6 сентября 2024, 03:04
По его словам, сейчас в некоторых населенных пунктах области наблюдаются проблемы с водоснабжением, но они оперативно решаются с помощью федерального центра.
"Из-за того, что Каховское водохранилище уничтожено, водоносные горизонты, из которых из скважин доставлялась вода в населенные пункты, понизились, и теперь у нас проблемы с водоснабжением. Но задача эта решается, в том числе с помощью подвоза воды и временных сетей водоснабжения. Эта работа ведется, и мы ее практически критическое состояние уже прошли", - сказал Сальдо.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей.
Почва до орошения - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Каналы орошения в Херсонской области могут передать в федсобственность
Вчера, 22:31
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
