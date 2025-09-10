Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море - РИА Новости, 10.09.2025
02:26 10.09.2025
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провел встречу с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой стороны обсудили действия США в... РИА Новости, 10.09.2025
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провел встречу с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой стороны обсудили действия США в Карибском бассейне, об этом он написал в Telegram-канале. "В ходе этой встречи мы проанализировали осаду, с которой сейчас сталкивается наш Латиноамериканский и Карибский регион, подтвердив нашу непоколебимую приверженность защите суверенитета и регионального мира", - написал Хиль. По словам министра, встреча имела целью "укрепление дружбы и высокоуровневого альянса" между двумя странами "в контексте продвижения к новому многополярному миру" и прошла "крайне продуктивно". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Мадуро заявлял, что развертывание американских сил в Карибском море является актом агрессии против Каракаса, а не "напряженностью в отношениях", как это подается в мировых СМИ для нормализации этой агрессии. Глава венесуэльского государства в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Он объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американскими военными судна с наркотиками в Карибском море. По данным Белого дома, речь идет о лодке, принадлежавшей банде "Поезд Арагуа", при ударе погибли 11 человек. Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море

Иван Хиль обсудил с Сергеем Мелик-Багдасаровым агрессию США в Карибском море

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
© POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провел встречу с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой стороны обсудили действия США в Карибском бассейне, об этом он написал в Telegram-канале.
"В ходе этой встречи мы проанализировали осаду, с которой сейчас сталкивается наш Латиноамериканский и Карибский регион, подтвердив нашу непоколебимую приверженность защите суверенитета и регионального мира", - написал Хиль.
По словам министра, встреча имела целью "укрепление дружбы и высокоуровневого альянса" между двумя странами "в контексте продвижения к новому многополярному миру" и прошла "крайне продуктивно".
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Мадуро заявлял, что развертывание американских сил в Карибском море является актом агрессии против Каракаса, а не "напряженностью в отношениях", как это подается в мировых СМИ для нормализации этой агрессии.
Глава венесуэльского государства в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Он объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам.
На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американскими военными судна с наркотиками в Карибском море. По данным Белого дома, речь идет о лодке, принадлежавшей банде "Поезд Арагуа", при ударе погибли 11 человек. Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
