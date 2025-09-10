https://ria.ru/20250910/vef-2040925839.html

Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ

Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2025

Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ

Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума, сообщает... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T13:28:00+03:00

2025-09-10T13:28:00+03:00

2025-09-10T13:28:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

приморский край

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039112868_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ddc7c14b5c08798259f9af933f686b96.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона. Как уточнили в пресс-службе, гости форума возвращались за дополнительными покупками, отмечая, что региону действительно есть чем удивить. В региональном центре "Мой бизнес" добавили, что павильон "Сделано в Приморье" каждый день бил собственные рекорды по количеству желающих приобрести продукцию от 60 местных производителей. Здесь можно было выбрать, например, игрушки из дерева, приморский мед и пергу, одежду локальных брендов. "Гости форума приобрели сотни брелоков, литры приморского меда, более 60 килограммов орехов, коробки косметики и десятки дизайнерских вещей и украшений", – подчеркнула создатель владивостокского "Дома дизайнеров" Екатерина Хон, ее слова приводит пресс-служба. В Приморье руководство региона и институты поддержки предпринимательства на постоянной основе поддерживают местных производителей.

https://ria.ru/20250901/primore-2038883397.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, приморский край, поддержка бизнеса