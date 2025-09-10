Рейтинг@Mail.ru
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:28 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/vef-2040925839.html
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2025
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ
Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума, сообщает... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:28:00+03:00
2025-09-10T13:28:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
приморский край
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039112868_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ddc7c14b5c08798259f9af933f686b96.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона. Как уточнили в пресс-службе, гости форума возвращались за дополнительными покупками, отмечая, что региону действительно есть чем удивить. В региональном центре "Мой бизнес" добавили, что павильон "Сделано в Приморье" каждый день бил собственные рекорды по количеству желающих приобрести продукцию от 60 местных производителей. Здесь можно было выбрать, например, игрушки из дерева, приморский мед и пергу, одежду локальных брендов. "Гости форума приобрели сотни брелоков, литры приморского меда, более 60 килограммов орехов, коробки косметики и десятки дизайнерских вещей и украшений", – подчеркнула создатель владивостокского "Дома дизайнеров" Екатерина Хон, ее слова приводит пресс-служба. В Приморье руководство региона и институты поддержки предпринимательства на постоянной основе поддерживают местных производителей.
https://ria.ru/20250901/primore-2038883397.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039112868_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9a4b847c1018c280dca2b7b2606a344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, приморский край, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Поддержка бизнеса
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ

Более 2,5 тысячи товаров продали в павильоне "Сделано в Приморье" в рамках ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Восточного экономического форума
Баннер Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Восточного экономического форума . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как уточнили в пресс-службе, гости форума возвращались за дополнительными покупками, отмечая, что региону действительно есть чем удивить.
В региональном центре "Мой бизнес" добавили, что павильон "Сделано в Приморье" каждый день бил собственные рекорды по количеству желающих приобрести продукцию от 60 местных производителей. Здесь можно было выбрать, например, игрушки из дерева, приморский мед и пергу, одежду локальных брендов.
"Гости форума приобрели сотни брелоков, литры приморского меда, более 60 килограммов орехов, коробки косметики и десятки дизайнерских вещей и украшений", – подчеркнула создатель владивостокского "Дома дизайнеров" Екатерина Хон, ее слова приводит пресс-служба.
В Приморье руководство региона и институты поддержки предпринимательства на постоянной основе поддерживают местных производителей.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Пять новых соцпредприятий появилось в муниципалитетах Приморья
1 сентября, 15:56
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПриморский крайПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала