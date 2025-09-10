https://ria.ru/20250910/vef-2040925839.html
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2025
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ
Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи товаров от производителей Приморского края продали в павильоне "Сделано в Приморье" в дни Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона. Как уточнили в пресс-службе, гости форума возвращались за дополнительными покупками, отмечая, что региону действительно есть чем удивить. В региональном центре "Мой бизнес" добавили, что павильон "Сделано в Приморье" каждый день бил собственные рекорды по количеству желающих приобрести продукцию от 60 местных производителей. Здесь можно было выбрать, например, игрушки из дерева, приморский мед и пергу, одежду локальных брендов. "Гости форума приобрели сотни брелоков, литры приморского меда, более 60 килограммов орехов, коробки косметики и десятки дизайнерских вещей и украшений", – подчеркнула создатель владивостокского "Дома дизайнеров" Екатерина Хон, ее слова приводит пресс-служба. В Приморье руководство региона и институты поддержки предпринимательства на постоянной основе поддерживают местных производителей.
Свыше 2,5 тысячи товаров из павильона "Сделано в Приморье" продали на ВЭФ
Более 2,5 тысячи товаров продали в павильоне "Сделано в Приморье" в рамках ВЭФ
