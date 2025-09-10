https://ria.ru/20250910/uchastkovye-2041030730.html

Число социальных участковых в Нижегородской области превысило 1400 человек

Число социальных участковых в Нижегородской области превысило 1400 человек - РИА Новости, 10.09.2025

Число социальных участковых в Нижегородской области превысило 1400 человек

Число социальных участковых в Нижегородской области превысило 1400 человек

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин определил стратегию развития проекта "Социальный участковый", число участников которого превысило 1400 человек,... РИА Новости, 10.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин определил стратегию развития проекта "Социальный участковый", число участников которого превысило 1400 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Форум проекта "Социальный участковый" собрал в Нижнем Новгороде более 400 соцучастковых, а также их координаторов, представителей региональной и муниципальной власти. "Когда весной 2023 года мы запускали этот проект, он не имел аналогов в России. Мы реализуем проект инициативно, это не какой-то формат, спущенный сверху. Мы действительно хотели, чтобы работа с нашими гражданами вышла на совершенно новый уровень. Социальные участковые работают, что называется, от души. Это люди, которые хотят менять жизнь к лучшему в своих городах, заботиться о своих соседях, помогать им и, самое главное, брать на себя ответственность за благополучие малой родины", - цитирует пресс-служба слова Никитина. С начала работы проекта социальные участковые провели свыше 750 мероприятий в сфере культуры и спорта, благоустройства и озеленения, досуга детей и взрослых. Они собрали более 750 тысяч анкет и обращений граждан. Число социальных участковых в регионе сегодня превышает 1400 человек. "Миссия проекта "Социальный участковый" — это эффективная коммуникация между властью и обществом, преодоление дистанции и укрепление доверия граждан. Социальные участковые информируют нижегородцев о мерах поддержки, льготах, пособиях и способах их получения, значимых решениях в сферах благоустройства, ЖКХ, социальной политики, важных событиях и мероприятиях. Они получают "обратную связь" от жителей, чтобы местная власть из первых уст слышала мнение людей и внимательно учитывала его в своей работе", - добавил губернатор Нижегородской области. Никитин предложил сделать обязательными ежеквартальные доклады социальных участковых на заседаниях местных представительных органов о результатах взаимодействия, успехах и проблемных точках для укрепления связи депутатского корпуса с избирателями через посредничество соцучастковых. "Полагаю, будет продуктивным, если мнения жителей по благоустройству территорий, собираемые соцучастковыми, будут учитываться в правилах благоустройства муниципалитета, а сами представители проекта войдут в состав профильных комиссий органов местного самоуправления", - предложил глава региона. Губернатор также нацелил органы власти усилить контроль за исполнением запросов жителей в рамках проекта. Он, в частности, предложил запустить систему маршрутизации обращений, которая будет автоматически их оцифровывать и направлять в профильные ведомства. А результаты работы с обращениями будут анализироваться в режиме реального времени, в том числе через опросы колл-центра. Кроме того, глава региона отметил роль проекта в поддержке специальной военной операции, рассказав, что социальные участковые активно участвуют в этой работе – собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, информируют семьи бойцов о положенных им льготах и выплатах. Губернатор обозначил необходимость усиления этого направления деятельности социальных участковых, в частности, привлечения членов ветеранских сообществ и взаимодействия с фондом "Защитники Отечества". Проект "Социальный участковый" получит и новый формат. Губернатор поддержал инициативу о мобильной работе социальных участковых на отдаленных территориях и в массивах частного сектора в рамках выездов "Поездов здоровья" и точек нестационарной торговли. Участники форума определили перспективы развития проекта "Социальный участковый", в том числе через усиление роли его участников и координаторов. Глава региона также выступил с идеей провести выборы среди социальных участковых в 2026 году. Участники смогут раскрыть свой потенциал и предложить новые идеи реализации проекта. Победители голосования станут общественными помощниками глав местных администраций. Кроме того, для социальных участковых будет разработана образовательная программа, а самые активные из них будут включены в кадровые резервы органов власти.

