В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка

Освобожденная из плена в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова прибыла в среду вечером в Израиль через Кипр, сообщила канцелярия премьера Биньямина... РИА Новости, 10.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Освобожденная из плена в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова прибыла в среду вечером в Израиль через Кипр, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Елизавета Цуркова, похищенная в Ираке и освобожденная прошлой ночью, прибыла в Израиль. Глава "Моссад" (служба внешней разведки Израиля - ред.) поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность", - говорится в сообщении.

