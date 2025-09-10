Рейтинг@Mail.ru
В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка
22:42 10.09.2025
В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка
в мире
израиль
ирак
кипр
биньямин нетаньяху
моссад
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Освобожденная из плена в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова прибыла в среду вечером в Израиль через Кипр, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Елизавета Цуркова, похищенная в Ираке и освобожденная прошлой ночью, прибыла в Израиль. Глава "Моссад" (служба внешней разведки Израиля - ред.) поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность", - говорится в сообщении.
в мире, израиль, ирак, кипр, биньямин нетаньяху, моссад
В мире, Израиль, Ирак, Кипр, Биньямин Нетаньяху, Моссад
© Фото : соцсетиЕлизавета Цуркова
© Фото : соцсети
Елизавета Цуркова. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Освобожденная из плена в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова прибыла в среду вечером в Израиль через Кипр, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Елизавета Цуркова, похищенная в Ираке и освобожденная прошлой ночью, прибыла в Израиль. Глава "Моссад" (служба внешней разведки Израиля - ред.) поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность", - говорится в сообщении.
СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову
В миреИзраильИракКипрБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
