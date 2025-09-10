https://ria.ru/20250910/triatlon-2040985664.html

Дмитрий Миляев и Ксения Шойгу обсудили развитие массового спорта в России

Дмитрий Миляев и Ксения Шойгу обсудили развитие массового спорта в России - РИА Новости, 10.09.2025

Дмитрий Миляев и Ксения Шойгу обсудили развитие массового спорта в России

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с руководителем... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:51:00+03:00

2025-09-10T15:51:00+03:00

2025-09-10T15:51:00+03:00

тульская область

россия

тульская область

дмитрий миляев

ксения шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040985433_0:64:1216:748_1920x0_80_0_0_1e8e5d0020801c3f6a83c4949f4e12b3.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с руководителем Федерации триатлона России Ксенией Шойгу в представительстве региона в Москве, на которой они обсудили развитие массового спорта в России, сообщает пресс-служба областного правительства. "Под вашим руководством Федерация способствует популяризации триатлона и активного образа жизни. Отдельно отмечу вашу работу с регионами по проведению мероприятий, направленных на развитие триатлона, созданию и улучшению инфраструктуры, программ для спортсменов", – приводит пресс-служба слова Миляева. В Тульской области успешно функционирует областная федерация триатлона. В этом году впервые прошел открытый чемпионат для жителей региона и близлежащих областей. В нем приняло участие более 250 человек. Также прошел ряд других мероприятий, таких как "Триатлон Кросс Бушово", "Тула Спортфест", "Акватлон" и региональные чемпионаты. Кроме того, запланировано открытие отделения триатлона на базе Училища олимпийского резерва. Здесь будут готовить спортсменов в смешанных видах спорта. "Для нас Тульская область – это не просто точка на карте спортивных событий, а по-настоящему активный и перспективный регион. Мы давно убедились в этом, начиная с наших первых массовых стартов еще в 2017 году. Жители области действительно живут спортом, и наша общая задача – дать им возможности для роста. Развитие профессионального спорта в регионе – закономерный этап этого пути", – приводит пресс-служба слова Шойгу. Она добавила, что сегодня заметно, как растет интерес к триатлону и его дисциплинам, как открываются новые отделения, а спортсмены из региона уже показывают отличные результаты как на внутрироссийских, так и на международных стартах в составе сборной России. Впереди – большие планы, и она уверена, что Тульская область еще не раз подчеркнет, что является одним из центров развития спорта в стране. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся здоровья и благополучия жителей, формирования активного и здорового образа жизни. Миляев отметил, что массовый спорт – основа для создания здорового общества. "Мы понимаем, что инвестиции в массовый спорт – это инвестиции в наше будущее и будущее наших детей. На повестке дня у нас стоят ключевые вопросы: поддержка организаторов массового спорта, финансирование спортивных мероприятий, требования к участникам мероприятий, доступность массового спорта в регионах, а также обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий. Уверен, совместными усилиями мы сможем создать условия для того, чтобы массовый спорт получил новый виток развития", – подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250905/kvn-2039969686.html

https://ria.ru/20250901/panteleev-2038949626.html

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тульская область, дмитрий миляев, ксения шойгу