https://ria.ru/20250910/tramp-2040810757.html
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T00:37:00+03:00
2025-09-10T00:37:00+03:00
2025-09-10T00:50:00+03:00
в мире
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
вашингтон (штат)
нью-дели
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ближайшие недели."Рад сообщить, что Индия и Соединённые Штаты Америки продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между нашими странами. С нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что обе наши великие страны без труда придут к успешному завершению переговоров", - написал Трамп.Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели. Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары.
https://ria.ru/20250907/indiya-2040244124.html
индия
сша
вашингтон (штат)
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат), нью-дели, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Вашингтон (штат), Нью-Дели, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией
Трамп заявил, что ожидает общения с Моди в ближайшие дни