Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией
00:37 10.09.2025 (обновлено: 00:50 10.09.2025)
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
вашингтон (штат)
нью-дели
введение трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ближайшие недели."Рад сообщить, что Индия и Соединённые Штаты Америки продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между нашими странами. С нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что обе наши великие страны без труда придут к успешному завершению переговоров", - написал Трамп.Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели. Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары.
в мире, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат), нью-дели, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Вашингтон (штат), Нью-Дели, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией

Трамп заявил, что ожидает общения с Моди в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ближайшие недели.
"Рад сообщить, что Индия и Соединённые Штаты Америки продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между нашими странами. С нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что обе наши великие страны без труда придут к успешному завершению переговоров", - написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели. Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
СМИ: Индия разочаровалась в США
7 сентября, 06:52
 
В миреИндияСШАДональд ТрампНарендра МодиВашингтон (штат)Нью-ДелиВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
