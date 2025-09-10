https://ria.ru/20250910/tramp-2040810757.html

Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией

Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией - РИА Новости, 10.09.2025

Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с... РИА Новости, 10.09.2025

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ближайшие недели."Рад сообщить, что Индия и Соединённые Штаты Америки продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между нашими странами. С нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что обе наши великие страны без труда придут к успешному завершению переговоров", - написал Трамп.Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели. Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары.

