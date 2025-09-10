В деле о гибели Кириллова есть неустановленные соучастники
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Неустановленные соучастники есть в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Будучи на свободе, обвиняемый может координировать свои действия с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности и избежания уголовной ответственности", - сказано в документах.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Гедзик и Роберт Сафарян.
Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.