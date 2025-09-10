Рейтинг@Mail.ru
В деле о гибели Кириллова есть неустановленные соучастники - РИА Новости, 10.09.2025
03:50 10.09.2025 (обновлено: 03:51 10.09.2025)
В деле о гибели Кириллова есть неустановленные соучастники
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Неустановленные соучастники есть в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Будучи на свободе, обвиняемый может координировать свои действия с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности и избежания уголовной ответственности", - сказано в документах.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Гедзик и Роберт Сафарян.Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
происшествия, игорь кириллов, россия, москва, европа, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Игорь Кириллов, Россия, Москва, Европа, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАхмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда
Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Неустановленные соучастники есть в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Будучи на свободе, обвиняемый может координировать свои действия с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности и избежания уголовной ответственности", - сказано в документах.
Батухан Точиев*, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти
8 сентября, 08:35
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.
Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Гедзик и Роберт Сафарян.
Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
При теракте, в котором погиб глава РХБЗ, были повреждены 15 автомобилей
03:26
 
ПроисшествияИгорь КирилловРоссияМоскваЕвропаВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
