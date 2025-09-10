Более 120 единиц дорожной техники закупили в Челябинской области в 2025 г

https://ria.ru/20250910/teksler-2041010225.html

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Более 120 единиц дорожной техники для уборки и содержания дорог закупили власти в 2025 году для городов и районов Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Сегодня передал новую дорожную технику главам муниципалитетов Челябинской области. В города и села отправятся 123 единицы техники для уборки и содержания дорог. Масштабную программу модернизации мы начали в 2024 году после аномальных снегопадов и транспортных проблем. Проанализировали причины, сделали выводы и приступили к обновлению парка техники", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в прошлом году было закуплено около 100 единиц машин для Челябинска, Магнитогорска, Миасса и других территорий. В этом году выделили дополнительные средства и приобрели 123 единицы новой техники для городов, а также сельских территорий, пояснил он. "Особенно это важно для горных и южных районов, где часто бывают снежные заносы. Отмечу, что большая часть техники — отечественного производства, в том числе челябинских предприятий", - отметил Текслер. Для города Челябинска приобретено шесть вакуумных подметально-уборочных машин, предназначенных для очистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, а также скверов и парков. "Например, для Челябинска закупили вакуумные подметально-уборочные машины. Они позволят улучшить уборку в местах благоустройства, на межквартальных проездах и подходах к школам, детским садам, больницам", - добавил глава региона. "Наша общая задача — чтобы каждый житель Челябинской области отметил реальное улучшение качества уборки дорог и пешеходных зон. Уверен, что новая техника будет этому способствовать", - считает губернатор. По словам первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Ксензова, цель этой закупки - в том числе поддержать отечественного производителя. "Здесь трактора производства Белоруссии. Есть тракторы Челябинского тракторного завода. Комбинированные дорожные машины, грейдеры – тоже из различных регионов, в том числе из Челябинска. Несколько городов откликнулись на те закупки, которые муниципальные образования проводили. И, надеюсь, что эта техника позволит наши поселения, города убирать лучше. Отдельная программа по Челябинску. Челябинск был ранее закомплектован тракторной техникой, и здесь было принято решение губернатором, чтобы именно купить мини-пылесосы", - сказал он журналистам. Как отметил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел, округу удалось значительно обновить автопарк наших коммунальных предприятий. "Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который сегодня передал еще 7 единиц техники нашему муниципалитету. Для обслуживания дорог в этом году приобретены экскаваторы, погрузчики, самосвалы, трактора и даже автовышка. Полностью закрыта потребность в коммунальной технике у "Водоканала". Это отличное подспорье в работе, направленной на комфорт и благополучие граждан", - написал Орел в своем Telegram-канале.

