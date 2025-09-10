https://ria.ru/20250910/svo-2041053863.html

Звезды дали концерт для бойцов СВО, проходящих лечение в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Известные российские исполнители по инициативе телеканала RU.TV дали сегодня концерт для бойцов СВО, проходящих лечение в Ленинградской области, инициатива была поддержала губернатором Александром Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона. "Выздоровление всегда зависит от настроения и настроя. Сегодня в ленинградском госпитале настроем на победу и здоровье делятся любимые артисты. Концерт получился по-настоящему теплым, как и принято у нас в ленинградской семье. Поблагодарил ребят за ратный труд и воинский подвиг, телеканал RU.TV, группу "Земляне", Игоря Скляра, Ирину Дубцову и всех артистов — за искреннее участие. А песни, которым подпевали все зрители, только подтвердили: Победа добывается на фронте, но куется в тылу", - прокомментировал в своем Telegram-канале Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленинградской области добавили, что телеканал русской музыки RU.TV продолжает отдавать дань уважения бойцам, проводя концерты популярных исполнителей в военных госпиталях по всей России. Эти мероприятия, наполненные искренними эмоциями и стремящиеся поддержать дух военных, становятся мостом между миром музыки и теми, кто защищает Отечество на передовой. Артисты отметили, что для них подобные концерты носят особый смысл. Военные – одни из самых искренних и благодарных зрителей, и петь для них – это большая честь и ответственность.

