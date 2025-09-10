https://ria.ru/20250910/ssha-2041071746.html
Сторонника демократов подозревают в покушении на Кирка, сообщают СМИ
Сторонника демократов подозревают в покушении на Кирка, сообщают СМИ
2025-09-10T23:01:00+03:00
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News. "Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
