Сторонника демократов подозревают в покушении на Кирка, сообщают СМИ
23:01 10.09.2025 (обновлено: 23:03 10.09.2025)
Сторонника демократов подозревают в покушении на Кирка, сообщают СМИ
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News. "Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News.
"Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
Журналист Бек заявил, что состояние раненого Кирка стабилизировалось
В мире Юта США Дональд Трамп Покушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Заголовок открываемого материала