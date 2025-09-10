Рейтинг@Mail.ru
Health & Nutrition стал официальным спонсором Большого театра
Культура
 
11:57 10.09.2025
Health & Nutrition стал официальным спонсором Большого театра
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Производитель свежих молочных продуктов, детского питания и продуктов на растительной основе в России Health &amp; Nutrition (H&amp;N) стал официальным спонсором Государственного Большого театра России, сообщает пресс-служба компании. Сотрудничество начинается в юбилейный 250-й сезон Большого театра, и H&amp;N окажет всестороннюю поддержку его деятельности. "Большой театр — гордость России, ее культурный центр и площадка для диалога между искусством и зрителем. В этом году Большой театр открывает свой юбилейный 250-й сезон, и для нас огромная честь получить статус официального спонсора в этот знаменательный год. Уверен, что наше сотрудничество с главным театром страны поможет реализовать смелые задумки творческого коллектива на новый сезон, будет плодотворным и полезным для развития театрального искусства, его популяризации и формирования культурных ценностей и традиций", — приводит пресс-служба слова председателя совета директоров H&amp;N Руслана Алисултанова. Открытие 250-го сезона Большого театра посвящено великому русском композитору Петру Чайковскому, 185 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Производитель свежих молочных продуктов, детского питания и продуктов на растительной основе в России Health & Nutrition (H&N) стал официальным спонсором Государственного Большого театра России, сообщает пресс-служба компании.
Сотрудничество начинается в юбилейный 250-й сезон Большого театра, и H&N окажет всестороннюю поддержку его деятельности.
"Большой театр — гордость России, ее культурный центр и площадка для диалога между искусством и зрителем. В этом году Большой театр открывает свой юбилейный 250-й сезон, и для нас огромная честь получить статус официального спонсора в этот знаменательный год. Уверен, что наше сотрудничество с главным театром страны поможет реализовать смелые задумки творческого коллектива на новый сезон, будет плодотворным и полезным для развития театрального искусства, его популяризации и формирования культурных ценностей и традиций", — приводит пресс-служба слова председателя совета директоров H&N Руслана Алисултанова.
Открытие 250-го сезона Большого театра посвящено великому русском композитору Петру Чайковскому, 185 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.
 
