Спецоперация, 10 сентября: ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих

Украинские войска потеряли за сутки до 1325 военнослужащих, танк и 13 бронемашин, ПВО сбила ночью 122 БПЛА над территорией России. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1325 военнослужащих, танк и 13 бронемашин, ПВО сбила ночью 122 БПЛА над территорией России. ВСУ потеряли до 1325 военных и танк за сутки Украинские войска за сутки потеряли до 1325 военнослужащих, танк и 13 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО сбила ночью 122 украинских БПЛА над Россией Средства ПВО за ночь уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 - над территорией Брянской области, 17 - над территорией Республики Крым, 12 - над территорией Воронежской области, по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, девять - над территорией Орловской области, пять - над территорией Калужской области, три - над территорией Рязанской области, по два - над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей, один - над территорией Тульской области, 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря. Инцидент в Польше Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Минобороны РФ на заявления западных политиков ответило, что российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, но объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по этому поводу. На передовой Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три бронемашины ВСУ на константиновском направлении с применением ударных FPV-дронов и разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", сообщили в Минобороны России. Российские штурмовые группы продвигаются в Купянске Харьковской области, взят под огневой контроль 1,5-километровый участок местной трассы, использовавшейся ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжелый гексакоптер украинских войск, сообщило Минобороны России. ВС РФ уничтожили взвод ВСУ после сопротивления при сдаче в плен у села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Подразделения БПЛА и штурмовая группа 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России успешно использовали комбинированную атаку FPV-дронов и штурмовиков на позиции ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета ударных БПЛА с позывным "Вохан". Военнослужащие 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили Минобороны России. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российском Минобороны. Российские подразделения ведут бои в высотной застройке Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Преступления киевского режима ВС РФ отбили атаку безэкипажных катеров в Новороссийске, заявил глава города Андрей Кравченко. Женщина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и мужчина в Белгороде пострадали в среду в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области повреждено из-за падения БПЛА, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили два взрослых из числа персонала, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Украинские войска, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. Украинские военные занимают дома жителей Изюма в Харьковской области без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский. "Третья" сторона конфликта Старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин усомнился в искренности призывов европейских лидеров к прекращению огня на Украине, полагая, что настоящая цель планов Европы по размещению миротворческих сил в стране, вероятно, - срыв усилий по достижению мирного урегулирования конфликта. Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России, сообщила в среду украинская премьер Юлия Свириденко. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики. Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд позирует на фоне погибших и утверждает, что сейчас воюет за ВСУ в ДНР, выяснило РИА Новости. Минобороны США снизит финансирование боеготовности американской армии в Европе до 33,4 миллиона долларов в 2026 году с 495 миллионов в 2023 году, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы министерства. США и ЕС придерживаются стратегии долгосрочного истощения России через поддержку Украины, что для Запада менее рискованно, чем открытая война, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр. Агония украинской армии ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава на константиновском направлении из-за регулярных ударов российских расчетов БПЛА по маршрутам украинской логистики, сообщил РИА Новости заместитель командира штурмового отряда "Русь" с позывным "Вестер". Киев перебросил спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения ВС РФ в районе Волчанска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ бросили в контратаку на харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропных препаратов, вся их группа уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Действия украинских военкомов по мобилизации водителей и врачей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Украинские власти готовят мобилизацию женщин, чтобы перебросить больше мужчин из тыловых частей на фронт, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Люди, представившиеся сотрудниками главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, вывезли мобилизованного из военной части в Одесской области, ударив при этом инструктора, который пытался этому помешать, сообщает украинское издание "Страна.ua". Враг в тылу Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. Экс-глава отдела капитального строительства Алексей Ширинкин приговорен к четырем годам по делу о хищении средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде, сообщает СК РФ. Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ.

