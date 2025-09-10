https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040838557.html

ВС РФ уничтожили взвод ВСУ после отказа сдаться в плен у села Колодези (ДНР) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.09.2025

ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. ВС РФ уничтожили взвод ВСУ после отказа сдаться в плен у села Колодези (ДНР) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе маневра южнее населенного пункта Колодези в ДНР нашим войскам удалось окружить взводный опорный пункт противника", - сообщил агентству Марочко, сославшись на собственные источники. Он рассказал, что после непродолжительного боестолкновения украинским военным было предложено сложить оружие и сдаться в плен. Однако они попытались выйти с окружения, открыв по российским войскам огонь из стрелкового оружия и гранатометов. "В результате согласованных действий артиллерийских подразделений и подразделений БПЛА ВС РФ накрыли данный район плотным огнем, вследствие чего было ликвидировано 25 боевиков, еще трое - серьезно ранены. По последней информации, раненых солдат ВСУ эвакуировали с поля боя, российские медики делают все необходимое для стабилизации их жизненных показателей", - сообщил РИА Новости Марочко. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези. Обстановка для ВСУ на краснолиманском направлении ухудшается на фоне продолжающейся зачистки ВС РФ в Серебрянском лесничестве (ЛНР).

