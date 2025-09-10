https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040838557.html
ВС России уничтожили взвод ВСУ у села Колодези в ДНР, сообщил Марочко
ВС России уничтожили взвод ВСУ у села Колодези в ДНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России уничтожили взвод ВСУ у села Колодези в ДНР, сообщил Марочко
ВС РФ уничтожили взвод ВСУ после отказа сдаться в плен у села Колодези (ДНР) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:34:00+03:00
2025-09-10T08:34:00+03:00
2025-09-10T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_13c4d60af5f05663419dc4ec7c13f061.jpg
ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. ВС РФ уничтожили взвод ВСУ после отказа сдаться в плен у села Колодези (ДНР) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе маневра южнее населенного пункта Колодези в ДНР нашим войскам удалось окружить взводный опорный пункт противника", - сообщил агентству Марочко, сославшись на собственные источники. Он рассказал, что после непродолжительного боестолкновения украинским военным было предложено сложить оружие и сдаться в плен. Однако они попытались выйти с окружения, открыв по российским войскам огонь из стрелкового оружия и гранатометов. "В результате согласованных действий артиллерийских подразделений и подразделений БПЛА ВС РФ накрыли данный район плотным огнем, вследствие чего было ликвидировано 25 боевиков, еще трое - серьезно ранены. По последней информации, раненых солдат ВСУ эвакуировали с поля боя, российские медики делают все необходимое для стабилизации их жизненных показателей", - сообщил РИА Новости Марочко. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези. Обстановка для ВСУ на краснолиманском направлении ухудшается на фоне продолжающейся зачистки ВС РФ в Серебрянском лесничестве (ЛНР).
https://ria.ru/20250826/svo-2037408762.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9b08a943b5c3b2ce3e8ce343e58eb9d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили взвод ВСУ у села Колодези в ДНР, сообщил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили взвод ВСУ в ДНР после отказа сдаться в плен