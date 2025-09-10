https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040837186.html

Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР

Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР - РИА Новости, 10.09.2025

Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР

Военнослужащие 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:21:00+03:00

2025-09-10T08:21:00+03:00

2025-09-10T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781636590_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_326994e5191487d212824259671ba939.jpg

ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Военнослужащие 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили Минобороны России. "Операторы беспилотников коптерного типа, оснащённых модулем сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну вооружённых сил Украины и живую силу, осуществлявшую ротацию", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что высокие навыки операторов позволяют эффективно поражать широкий спектр целей. "Операторы дронов, оснащённых системой сброса, работают по всем объектам противника — от живой силы до техники. Их действия не оставляют шансов противнику на выживание", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)