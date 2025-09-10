Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 10.09.2025
Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР
Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Военнослужащие 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили Минобороны России. "Операторы беспилотников коптерного типа, оснащённых модулем сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну вооружённых сил Украины и живую силу, осуществлявшую ротацию", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что высокие навыки операторов позволяют эффективно поражать широкий спектр целей. "Операторы дронов, оснащённых системой сброса, работают по всем объектам противника — от живой силы до техники. Их действия не оставляют шансов противнику на выживание", — говорится в сообщении.
Российские военные уничтожили замаскированную антенну Starlink в ДНР

БПЛА ВС РФ уничтожили антенну Starlink на Краматорско-Дружковском направлении

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Военнослужащие 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили Минобороны России.
"Операторы беспилотников коптерного типа, оснащённых модулем сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну вооружённых сил Украины и живую силу, осуществлявшую ротацию", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что высокие навыки операторов позволяют эффективно поражать широкий спектр целей.
"Операторы дронов, оснащённых системой сброса, работают по всем объектам противника — от живой силы до техники. Их действия не оставляют шансов противнику на выживание", — говорится в сообщении.
