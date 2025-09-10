Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовые группы продвигаются в Купянске, заявил Марочко
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 10.09.2025
Российские штурмовые группы продвигаются в Купянске, заявил Марочко
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российские штурмовые группы продвигаются в Купянске Харьковской области, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок местной трассы, использовавшейся ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Минобороны РФ ранее в сентябре показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска. "Штурмовые подразделения российской армии продолжают продвигаться в населенном пункте Купянск Харьковской области. После рывка в южном направлении ВС РФ заняли новые рубежи и позиции, что позволило взять под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы по улице Сватовская, по которому до недавнего времени осуществлялась логистика вооруженных формирований Украины", - сообщил он. По его словам, также бойцы ВС РФ расширили зону контроля в районе краеведческого музея и районной госадминистрации.
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российские штурмовые группы продвигаются в Купянске Харьковской области, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок местной трассы, использовавшейся ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Минобороны РФ ранее в сентябре показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска.
"Штурмовые подразделения российской армии продолжают продвигаться в населенном пункте Купянск Харьковской области. После рывка в южном направлении ВС РФ заняли новые рубежи и позиции, что позволило взять под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы по улице Сватовская, по которому до недавнего времени осуществлялась логистика вооруженных формирований Украины", - сообщил он.
По его словам, также бойцы ВС РФ расширили зону контроля в районе краеведческого музея и районной госадминистрации.
