Специальная военная операция на Украине
 
12:30 10.09.2025
СК возбудил дело против украинского солдата, обстреливавшего курские села
СК возбудил дело против украинского солдата, обстреливавшего курские села
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против украинского солдата Аркадия Мирошника, с августа 2024 года по февраль 2025 неоднократно вторгавшегося на территорию России и обстреливавшего жилые дома в курских селах, сообщает СК РФ в мессенджере MAX. "Возбуждено уголовное дело в отношении старшего стрелка - оператора 225-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) солдата Аркадия Мирошника. Мирошник подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, с августа 2024 года по февраль 2025 года Мирошник с боевым оружием и боеприпасами к нему совместно с другими украинскими силовиками неоднократно вторгался на территорию РФ. Отмечается, что в этот период Мирошник, находясь в курских селах Дарьино и Николаево-Дарьино, обстреливал дома и частные домовладения, где находились мирные жители. Подчеркивается, что в результате был причинен имущественный ущерб, нарушена деятельность региональных властей, а также нанесен вред общественной безопасности и охране правопорядка. Согласно сообщению, в ходе боев у села Николаево-Дарьино Мирошник был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам. Подчеркивается, что он признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время устанавливаются украинские командиры, отдавшие преступные приказы, и иные соучастники этих преступлений. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против украинского солдата Аркадия Мирошника, с августа 2024 года по февраль 2025 неоднократно вторгавшегося на территорию России и обстреливавшего жилые дома в курских селах, сообщает СК РФ в мессенджере MAX.
"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего стрелка - оператора 225-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) солдата Аркадия Мирошника. Мирошник подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с августа 2024 года по февраль 2025 года Мирошник с боевым оружием и боеприпасами к нему совместно с другими украинскими силовиками неоднократно вторгался на территорию РФ. Отмечается, что в этот период Мирошник, находясь в курских селах Дарьино и Николаево-Дарьино, обстреливал дома и частные домовладения, где находились мирные жители. Подчеркивается, что в результате был причинен имущественный ущерб, нарушена деятельность региональных властей, а также нанесен вред общественной безопасности и охране правопорядка.
Согласно сообщению, в ходе боев у села Николаево-Дарьино Мирошник был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам. Подчеркивается, что он признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время устанавливаются украинские командиры, отдавшие преступные приказы, и иные соучастники этих преступлений.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
