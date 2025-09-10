https://ria.ru/20250910/soldat-2040896392.html

СК возбудил дело против украинского солдата, обстреливавшего курские села

СК возбудил дело против украинского солдата, обстреливавшего курские села - РИА Новости, 10.09.2025

СК возбудил дело против украинского солдата, обстреливавшего курские села

Следственный комитет России возбудил дело против украинского солдата Аркадия Мирошника, с августа 2024 года по февраль 2025 неоднократно вторгавшегося на... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:30:00+03:00

2025-09-10T12:30:00+03:00

2025-09-10T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16390/02/163900201_0:102:3193:1898_1920x0_80_0_0_cde6225b9f5aedde507a72565d00ef8c.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против украинского солдата Аркадия Мирошника, с августа 2024 года по февраль 2025 неоднократно вторгавшегося на территорию России и обстреливавшего жилые дома в курских селах, сообщает СК РФ в мессенджере MAX. "Возбуждено уголовное дело в отношении старшего стрелка - оператора 225-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) солдата Аркадия Мирошника. Мирошник подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, с августа 2024 года по февраль 2025 года Мирошник с боевым оружием и боеприпасами к нему совместно с другими украинскими силовиками неоднократно вторгался на территорию РФ. Отмечается, что в этот период Мирошник, находясь в курских селах Дарьино и Николаево-Дарьино, обстреливал дома и частные домовладения, где находились мирные жители. Подчеркивается, что в результате был причинен имущественный ущерб, нарушена деятельность региональных властей, а также нанесен вред общественной безопасности и охране правопорядка. Согласно сообщению, в ходе боев у села Николаево-Дарьино Мирошник был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам. Подчеркивается, что он признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время устанавливаются украинские командиры, отдавшие преступные приказы, и иные соучастники этих преступлений. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250527/pensioner-2019319071.html

https://ria.ru/20250909/prigovor-2040683686.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины