Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка
Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка - РИА Новости, 10.09.2025
Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка
Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка, специалисты готовят к осенне-зимнему сезону многоквартирные дома и соцобъекты, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:53:00+03:00
2025-09-10T16:53:00+03:00
2025-09-10T16:53:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка, специалисты готовят к осенне-зимнему сезону многоквартирные дома и соцобъекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка. Столичные специалисты восстанавливают жилые дома, социальные объекты и инженерные сети, создают общественные пространства. Одним словом, возвращают города к жизни, работая при этом в сложных и порой опасных условиях. К осенне-зимнему сезону готовим многоквартирные дома и соцобъекты", - написал Собянин. Он отметил, что 1 сентября приняла учеников обновленная гимназия в Луганске, идет ремонт в одной из донецких школ. Продолжаются работы и на объектах здравоохранения в обоих городах. В городах-побратимах проводят дорожные работы, восстанавливают мосты, путепроводы, отделения почтовой связи и другие инфраструктурные объекты. "Также за этот год приведем в порядок в Луганске 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу. В Донецке - 69 многоквартирных жилых домов. В 2026 году продолжим намеченное. Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем все возможное для их комфортной жизни", - подчеркнул мэр.
