Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:53 10.09.2025
Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка
Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка, специалисты готовят к осенне-зимнему сезону многоквартирные дома и соцобъекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка. Столичные специалисты восстанавливают жилые дома, социальные объекты и инженерные сети, создают общественные пространства. Одним словом, возвращают города к жизни, работая при этом в сложных и порой опасных условиях. К осенне-зимнему сезону готовим многоквартирные дома и соцобъекты", - написал Собянин. Он отметил, что 1 сентября приняла учеников обновленная гимназия в Луганске, идет ремонт в одной из донецких школ. Продолжаются работы и на объектах здравоохранения в обоих городах. В городах-побратимах проводят дорожные работы, восстанавливают мосты, путепроводы, отделения почтовой связи и другие инфраструктурные объекты. "Также за этот год приведем в порядок в Луганске 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу. В Донецке - 69 многоквартирных жилых домов. В 2026 году продолжим намеченное. Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем все возможное для их комфортной жизни", - подчеркнул мэр.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва продолжает работу по поддержке Луганска и Донецка, специалисты готовят к осенне-зимнему сезону многоквартирные дома и соцобъекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
"Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка. Столичные специалисты восстанавливают жилые дома, социальные объекты и инженерные сети, создают общественные пространства. Одним словом, возвращают города к жизни, работая при этом в сложных и порой опасных условиях. К осенне-зимнему сезону готовим многоквартирные дома и соцобъекты", - написал Собянин.
Он отметил, что 1 сентября приняла учеников обновленная гимназия в Луганске, идет ремонт в одной из донецких школ. Продолжаются работы и на объектах здравоохранения в обоих городах. В городах-побратимах проводят дорожные работы, восстанавливают мосты, путепроводы, отделения почтовой связи и другие инфраструктурные объекты.
"Также за этот год приведем в порядок в Луганске 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу. В Донецке - 69 многоквартирных жилых домов. В 2026 году продолжим намеченное. Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем все возможное для их комфортной жизни", - подчеркнул мэр.
