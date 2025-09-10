Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-губернатору Курской области Смирнову
16:33 10.09.2025 (обновлено: 17:31 10.09.2025)
Суд продлил арест экс-губернатору Курской области Смирнову
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Олеся Менделеева. Согласно решению суда, Смирнов останется под арестом до 15 декабря, Дедов - до 16.Таким образом, суд согласился со следствием и отклонил жалобу адвокатов, которые просили о домашнем аресте или другой более мягкой мере пресечения.Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Согласно решению суда, Смирнов останется под арестом до 15 декабря, Дедов - до 16.
Таким образом, суд согласился со следствием и отклонил жалобу адвокатов, которые просили о домашнем аресте или другой более мягкой мере пресечения.
Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Курская областьМоскваАлексей Смирнов (политик)Владимир ЛукинАлексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
