Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием - РИА Новости, 10.09.2025
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонных фортификаций, подтвердил, что заключил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:19:00+03:00
2025-09-10T15:19:00+03:00
2025-09-10T18:42:00+03:00
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонных фортификаций, подтвердил, что заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского районного суда Москвы."Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве", — сказал он.
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
