Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 10.09.2025 (обновлено: 18:42 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/smirnov-2040977923.html
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием - РИА Новости, 10.09.2025
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонных фортификаций, подтвердил, что заключил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:19:00+03:00
2025-09-10T18:42:00+03:00
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011656796_156:77:774:425_1920x0_80_0_0_93d3137f8da20c58b6367bf0edd3f236.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонных фортификаций, подтвердил, что заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского районного суда Москвы."Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве", — сказал он.
https://ria.ru/20250820/kurskaya-2036411052.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011656796_0:0:774:582_1920x0_80_0_0_7b5b5cb805017640b271612b9d9f9b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Курский экс-губернатор Смирнов признал вину и заключил сделку со следствием

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в суде
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонных фортификаций, подтвердил, что заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского районного суда Москвы.
"Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве", — сказал он.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
20 августа, 01:13
 
Курская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала