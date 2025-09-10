Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

https://ria.ru/20250910/smirnov-2040977923.html

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонных фортификаций, подтвердил, что заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского районного суда Москвы."Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве", — сказал он.

