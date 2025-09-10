https://ria.ru/20250910/situatsiya-2040890209.html
Додик рассказал о ситуации в Республике Сербской
Додик рассказал о ситуации в Республике Сербской - РИА Новости, 10.09.2025
Додик рассказал о ситуации в Республике Сербской
Ситуация в Республике Сербской находится под контролем, заявил президент страны Милорад Додик на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в...
2025-09-10T12:04:00+03:00
2025-09-10T12:04:00+03:00
2025-09-10T12:23:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация в Республике Сербской находится под контролем, заявил президент страны Милорад Додик на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве."У нас ситуация находится под контролем", - сказал Додик.Западники продолжают не только контролировать ситуацию, но и "мешать всему тому, что происходит на Балканах", отметил Додик."Прежде всего, Великобритания и Германия. Мы их хорошо поняли, когда они сказали о том, что хотят закончить те дела, которые не закончили на Балканах", - сказал он.
Новости
Додик рассказал о ситуации в Республике Сербской
