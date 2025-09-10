Додик рассказал о ситуации в Республике Сербской

Рейтинг@Mail.ru
12:04 10.09.2025 (обновлено: 12:23 10.09.2025)
в мире
республика сербская
россия
москва
милорад додик
сергей шойгу
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация в Республике Сербской находится под контролем, заявил президент страны Милорад Додик на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве."У нас ситуация находится под контролем", - сказал Додик.Западники продолжают не только контролировать ситуацию, но и "мешать всему тому, что происходит на Балканах", отметил Додик."Прежде всего, Великобритания и Германия. Мы их хорошо поняли, когда они сказали о том, что хотят закончить те дела, которые не закончили на Балканах", - сказал он.
республика сербская
россия
москва
в мире, республика сербская, россия, москва, милорад додик, сергей шойгу
В мире, Республика Сербская, Россия, Москва, Милорад Додик, Сергей Шойгу
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу во время встречи с Милорадом Додиком в Москве
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу во время встречи с Милорадом Додиком в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация в Республике Сербской находится под контролем, заявил президент страны Милорад Додик на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве.
"У нас ситуация находится под контролем", - сказал Додик.
Западники продолжают не только контролировать ситуацию, но и "мешать всему тому, что происходит на Балканах", отметил Додик.
"Прежде всего, Великобритания и Германия. Мы их хорошо поняли, когда они сказали о том, что хотят закончить те дела, которые не закончили на Балканах", - сказал он.
