Атаки ВСУ на "Дружбу" вредят не России, а Европе, заявил Сийярто
Атаки ВСУ на "Дружбу" вредят не России, а Европе, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025
Атаки ВСУ на "Дружбу" вредят не России, а Европе, заявил Сийярто
Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" вредят не России, а Венгрии, Словакии и другим европейским странам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических...
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" вредят не России, а Венгрии, Словакии и другим европейским странам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Мы не имеем выхода к морю, это значит, что наши пути поставок газа и нефти ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину – "не делайте этого". Нападение на "Дружбу" вредит не России, а Венгрии и Словакии и другим европейским странам", - сказал Сийярто, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".
Атаки ВСУ на "Дружбу" вредят не России, а Европе, заявил Сийярто
Сийярто: удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вредит не РФ, а Венгрии и Словакии