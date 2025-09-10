https://ria.ru/20250910/sijjarto-2041063236.html

Атаки ВСУ на "Дружбу" вредят не России, а Европе, заявил Сийярто

2025-09-10T21:44:00+03:00

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" вредят не России, а Венгрии, Словакии и другим европейским странам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Мы не имеем выхода к морю, это значит, что наши пути поставок газа и нефти ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину – "не делайте этого". Нападение на "Дружбу" вредит не России, а Венгрии и Словакии и другим европейским странам", - сказал Сийярто, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".

