Рейтинг@Mail.ru
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/shvetsiya-2040899700.html
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления - РИА Новости, 10.09.2025
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления
Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:41:00+03:00
2025-09-10T12:41:00+03:00
в мире
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_0:470:5616:3629_1920x0_80_0_0_b60bcbb24313fdf321e75aa56a98559c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф Кристессон совместно с лидерами партий. "Мы договорились снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет за некоторые тяжкие преступления, такие как убийство и взрывы при отягчающих обстоятельствах", - говорится в совместной статье Кристерссона с лидерами правительственных партий и поддерживающими правительство "Шведскими демократами" в газете Expressen. По словам властей, эти меры принимаются для борьбы с участившейся организованной преступностью в стране. "Очевидно, что существующая система для несовершеннолетних правонарушителей недостаточна. Именно поэтому правительство принимает жесткие меры против несовершеннолетних преступников", - сказано в статье.
https://ria.ru/20250909/nato-2040651611.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_395:0:5387:3744_1920x0_80_0_0_42a241715fef7d71d1a10a6d84781fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления

Швеция снизит возраст уголовной ответственности до 13 лет за тяжкие преступления

© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф Кристессон совместно с лидерами партий.
"Мы договорились снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет за некоторые тяжкие преступления, такие как убийство и взрывы при отягчающих обстоятельствах", - говорится в совместной статье Кристерссона с лидерами правительственных партий и поддерживающими правительство "Шведскими демократами" в газете Expressen.
По словам властей, эти меры принимаются для борьбы с участившейся организованной преступностью в стране.
"Очевидно, что существующая система для несовершеннолетних правонарушителей недостаточна. Именно поэтому правительство принимает жесткие меры против несовершеннолетних преступников", - сказано в статье.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В МИД России рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
9 сентября, 13:01
 
В миреШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала