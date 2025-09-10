https://ria.ru/20250910/shvetsiya-2040899700.html

В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления

В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления - РИА Новости, 10.09.2025

В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления

Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:41:00+03:00

2025-09-10T12:41:00+03:00

2025-09-10T12:41:00+03:00

в мире

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_0:470:5616:3629_1920x0_80_0_0_b60bcbb24313fdf321e75aa56a98559c.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф Кристессон совместно с лидерами партий. "Мы договорились снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет за некоторые тяжкие преступления, такие как убийство и взрывы при отягчающих обстоятельствах", - говорится в совместной статье Кристерссона с лидерами правительственных партий и поддерживающими правительство "Шведскими демократами" в газете Expressen. По словам властей, эти меры принимаются для борьбы с участившейся организованной преступностью в стране. "Очевидно, что существующая система для несовершеннолетних правонарушителей недостаточна. Именно поэтому правительство принимает жесткие меры против несовершеннолетних преступников", - сказано в статье.

https://ria.ru/20250909/nato-2040651611.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция