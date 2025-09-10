https://ria.ru/20250910/shvetsiya-2040899700.html
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления - РИА Новости, 10.09.2025
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления
Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Швеции договорились снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет за тяжкие преступления, сообщил во вторник премьер-министр Ульф Кристессон совместно с лидерами партий. "Мы договорились снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет за некоторые тяжкие преступления, такие как убийство и взрывы при отягчающих обстоятельствах", - говорится в совместной статье Кристерссона с лидерами правительственных партий и поддерживающими правительство "Шведскими демократами" в газете Expressen. По словам властей, эти меры принимаются для борьбы с участившейся организованной преступностью в стране. "Очевидно, что существующая система для несовершеннолетних правонарушителей недостаточна. Именно поэтому правительство принимает жесткие меры против несовершеннолетних преступников", - сказано в статье.
швеция
В Швеции снизят возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления
Швеция снизит возраст уголовной ответственности до 13 лет за тяжкие преступления