Шойгу: кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников

Кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников по разрушению баланса интересов государствообразующих народов, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников по разрушению баланса интересов государствообразующих народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком в Москве. "Внимательно следим за развитием кризисных событий в Боснии и Герцеговине. Данная ситуация стала следствием действий западников, направленных на разрушение системы баланса интересов трех государствообразующих народов страны и двух энтитетов Боснии и Герцеговины", - сказал Шойгу.

