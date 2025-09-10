https://ria.ru/20250910/shoygu-2040942246.html
Шойгу: кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников
Шойгу: кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников - РИА Новости, 10.09.2025
Шойгу: кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников
Кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников по разрушению баланса интересов государствообразующих народов, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кризис в Боснии и Герцеговине стал следствием действий западников по разрушению баланса интересов государствообразующих народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком в Москве. "Внимательно следим за развитием кризисных событий в Боснии и Герцеговине. Данная ситуация стала следствием действий западников, направленных на разрушение системы баланса интересов трех государствообразующих народов страны и двух энтитетов Боснии и Герцеговины", - сказал Шойгу.
