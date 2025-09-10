Шойгу прокомментировал приговор Додику
Шойгу назвал приговор Додику частью плана Запада по устранению неугодных лидеров
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия рассматривает обвинительный приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику, вынесенный судом БиГ в феврале нынешнего года, как ключевой элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании по устранению неугодных Западу лидеров, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с Додиком в Москве.
"Хочу заверить, что рассматриваем обвинительный приговор Вам по сфабрикованному уголовному делу о неисполнении решений высокого представителя как неправосудный", - сказал Шойгу.
"Убеждены, что этот акт вмешательства западников в судебную систему Боснии и Герцеговины является ключевым элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании, нацеленной на устранение неугодных Западу лидеров", - добавил Шойгу.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах.
Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?". -0-