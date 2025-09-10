https://ria.ru/20250910/shojgu-2040940008.html

Шойгу прокомментировал приговор Додику

Шойгу прокомментировал приговор Додику

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия рассматривает обвинительный приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику, вынесенный судом БиГ в феврале нынешнего года, как ключевой элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании по устранению неугодных Западу лидеров, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с Додиком в Москве. "Хочу заверить, что рассматриваем обвинительный приговор Вам по сфабрикованному уголовному делу о неисполнении решений высокого представителя как неправосудный", - сказал Шойгу. "Убеждены, что этот акт вмешательства западников в судебную систему Боснии и Герцеговины является ключевым элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании, нацеленной на устранение неугодных Западу лидеров", - добавил Шойгу. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах. Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?". -0-

