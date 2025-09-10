Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретился с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 10.09.2025
19:32 10.09.2025
Рубио встретился с главой МИД Южной Кореи
2025-09-10T19:32:00+03:00
2025-09-10T19:32:00+03:00
в мире
сша
южная корея
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
ли чжэ мен
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, в ходе которой они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, сообщил госдеп. "Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Хёном после исторической двусторонней встречи президента (США Дональда) Трампа и президента РК Ли Чжэ Мёна 25 августа", - говорится в заявлении главного заместителя пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта. Министры обсудили продвижение сотрудничества между двумя странами, которое включает справедливое распределение оборонных расходов, возрождение американского производства благодаря инвестициям Южной Кореи в судостроение и другие стратегические отрасли, а также честное и взаимовыгодное торговое партнёрство. "Они подчеркнули свою приверженность совместному противодействию дестабилизирующим угрозам, исходящим от незаконных ядерных и ракетных программ Северной Кореи", - говорится в заявлении. Ранее в Вашингтоне прошел саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.
в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, США, Южная Корея, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, в ходе которой они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, сообщил госдеп.
"Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Хёном после исторической двусторонней встречи президента (США Дональда) Трампа и президента РК Ли Чжэ Мёна 25 августа", - говорится в заявлении главного заместителя пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта.
Министры обсудили продвижение сотрудничества между двумя странами, которое включает справедливое распределение оборонных расходов, возрождение американского производства благодаря инвестициям Южной Кореи в судостроение и другие стратегические отрасли, а также честное и взаимовыгодное торговое партнёрство.
"Они подчеркнули свою приверженность совместному противодействию дестабилизирующим угрозам, исходящим от незаконных ядерных и ракетных программ Северной Кореи", - говорится в заявлении.
Ранее в Вашингтоне прошел саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией
6 февраля, 07:39
 
