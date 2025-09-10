https://ria.ru/20250910/rubio-2041049131.html

Рубио встретился с главой МИД Южной Кореи

Рубио встретился с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 10.09.2025

Рубио встретился с главой МИД Южной Кореи

10.09.2025

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, в ходе которой они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, сообщил госдеп. "Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Хёном после исторической двусторонней встречи президента (США Дональда) Трампа и президента РК Ли Чжэ Мёна 25 августа", - говорится в заявлении главного заместителя пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта. Министры обсудили продвижение сотрудничества между двумя странами, которое включает справедливое распределение оборонных расходов, возрождение американского производства благодаря инвестициям Южной Кореи в судостроение и другие стратегические отрасли, а также честное и взаимовыгодное торговое партнёрство. "Они подчеркнули свою приверженность совместному противодействию дестабилизирующим угрозам, исходящим от незаконных ядерных и ракетных программ Северной Кореи", - говорится в заявлении. Ранее в Вашингтоне прошел саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.

