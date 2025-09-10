Глава ЕК назвала зависимость от России причиной высоких цен на энергию
Фон дер Ляйен призвала полностью отказаться от энергоресурсов России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в среду перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в ЕС, назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в Евросоюзе.
"Счета за электроэнергию по-прежнему являются настоящим источником беспокойства для миллионов европейцев. А расходы для промышленности по-прежнему структурно высоки. Мы знаем, что привело к росту цен на энергию: зависимость от российского ископаемого топлива. Поэтому пришло время полностью избавиться от российского ископаемого топлива", - заявила она.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.