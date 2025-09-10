https://ria.ru/20250910/rabotnik-2040867826.html
В Забайкалье уволенный работник угнал грузовик
ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Уволенный работник угнал грузовик с карьера в Забайкалье, чтобы приехать к своей подруге, сообщает полиция края. По данным полиции, в отдел УМВД России по Чите поступило заявление об угоне грузового автомобиля с карьера. Просмотрев записи с камер, полицейские установили, что ночью машина беспрепятственно выехала с его территории. "Оперативники установили тех, кто был недавно уволен. Подозрение вызвал один из читинцев, 1997 года рождения, ранее работавший на предприятии и имевший в прошлом проблемы с законом", - сообщает полиция в своем Telegram-канале. Отмечается, что сотрудники выяснили, что мужчина может находиться в одном из дачных кооперативов. Прибыв на место, полицейские обнаружили брошенный на улице грузовик. Уволенного работника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон). Как сообщает полиция, задержанный признался, что угнал грузовик, чтобы уехать к своей подруге. В дачном кооперативе он застрял в грязи и бросил машину. Грузовик вернули на карьер и порекомендовали руководству предприятия улучшить охрану имущества и техники.
