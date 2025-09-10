https://ria.ru/20250910/pvo-2041055930.html

Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ

Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ

Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ

Средства ПВО уничтожили более 20 украинских дронов над тремя областями России, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили более 20 украинских дронов над тремя областями России, сообщило Минобороны."Десятого сентября текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации.В том числе сбиты:Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах. ВС России в ответ бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

