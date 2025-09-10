https://ria.ru/20250910/pvo-2041055930.html
Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили более 20 украинских дронов над тремя областями России, сообщило Минобороны."Десятого сентября текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации.В том числе сбиты:Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах. ВС России в ответ бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
