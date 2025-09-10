Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 10.09.2025 (обновлено: 21:23 10.09.2025)
Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили более 20 украинских дронов над тремя областями России, сообщило Минобороны."Десятого сентября текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации.В том числе сбиты:Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах. ВС России в ответ бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили более 20 украинских дронов над тремя областями России, сообщило Минобороны.
"Десятого сентября текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации.
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник
В том числе сбиты:
Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах. ВС России в ответ бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
