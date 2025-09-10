https://ria.ru/20250910/pvo-2040834973.html
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."Десятого сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
