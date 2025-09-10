Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 10.09.2025 (обновлено: 08:30 10.09.2025)
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2025
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона
Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:35:00+03:00
2025-09-10T08:30:00+03:00
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
специальная военная операция на украине
брянская область
республика крым
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.&quot;Десятого сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, черное море, вооруженные силы украины, россия, беспилотники, брянская область, республика крым
Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Республика Крым

ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкШтаб ПВО
Штаб ПВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Штаб ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"Десятого сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:
  • 21 БПЛА — в Брянской области;
  • 17 — в Крыму;
  • 15 — над Черным морем;
  • 12 — в Воронежской области;
  • по 11 — в Белгородской и Курской областях, а также на Кубани;
  • девять — в Орловской области;
  • пять — в Калужской;
  • три — в Рязанской;
  • по два — в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях;
  • один — в Тульской области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
