Промышленность в Санкт-Петербурге: двигатель прогресса города и страны

День промышленности Санкт-Петербурга отмечается 10 сентября.

День промышленности Санкт-Петербурга отмечается 10 сентября. Сегодня производственная сфера Петербурга включает в себя многоотраслевой комплекс, в котором трудятся 420 тысяч человек и который является одним из флагманов российской экономики. По итогам 2024 года в городе зарегистрировано более 860 крупных и средних предприятий промышленности, а также 26,6 тысячи микро- и малых предприятий. Как сфера росла и продолжает развиваться в этом году – читайте в материале РИА Новости.Флагманские отраслиВ структуре экономики Северной столицы промышленность дает сегодня наибольшую налоговую отдачу. Ее вклад в бюджеты всех уровней составляет свыше 50%. За первое полугодие 2025 года промышленность Санкт-Петербурга принесла в бюджетную систему России более 1,1 триллиона рублей."Президент Владимир Путин подчеркнул – взятый нами темп в три раза превышает среднероссийские показатели. Итоги прошлого года показывают уверенный рост показателей развития индустрии: индекс промышленного производства в Петербурге составил 110,9% –на 6,3% выше, чем в среднем по стране", –отмечал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства в июне 2025 года.За последние три года производство Санкт-Петербурга стабильно прирастает на 10% ежегодно. По оценке экспертов агентства АКРА в рейтинге "новой индустриализации" регионов Петербург вошел в тройку лидеров, уступив только столице.За первые семь месяцев 2025 года индекс промышленного производства составил 105,9%. А в обрабатывающих производствах, чья доля в промышленности города очень велика (86,6%), этот индекс еще выше – 107,5%.В 2024 году петербургские промышленные предприятия отгрузили продукции на общую сумму 5,6 триллиона рублей, что почти на треть превышает уровень 2023 года.Не сбавляют производители темпов и в этом году. За первое полугодие 2025 года предприятия Северной столицы произвели товаров на общую сумму 3 346,6 миллиарда рублей, что на 12,8% выше показателей 2024 года.Петербургская промышленность многоспектральна – в городе представлены практически все производственные виды деятельности. Драйверами роста промышленности являются традиционно три отрасли: радиоэлектроника, энергомашиностроение, судостроение.В радиоэлектронике на 30% увеличился выпуск продукции в сегменте беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Объем отгруженной продукции отрасли по итогам первых шести месяцев 2025 года вырос в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года и превысил 230 миллиардов рублей.Что касается машиностроения, то за первое полугодие 2025 года его оборот вырос на 10%, а объем отгруженной продукции – на 30%. Инвестиции в отрасль составили почти пятую часть всех инвестиций обрабатывающих производств города.Лидерские позиции сохраняет и петербургское судостроение. За шесть месяцев 2025 года объем отгруженной продукции составил 153,8 миллиарда рублей, что на треть больше прошлогодних показателей.Большинство промышленных предприятий Петербурга загружены заказами до 2030 года. В первую очередь, это касается машиностроительного комплекса."Промышленность Северной столицы вносит серьезный вклад в решение поставленных президентом России задач по достижению технологического суверенитета. Ставка Петербурга на импортозамещение и развитие передовой промышленности полностью отвечает интересам города и страны", – констатировал Беглов в феврале 2025 года в ходе рабочего совещания на Обуховском заводе.В Северной столице создаются технологии, не имеющие аналогов в мире. Это строительство газовых турбин, производство двигателей, энергоблоков для атомных станций, строительство ледокольного флота, выпуск уникальных лекарственных препаратов.Сектор, где растут зарплатыСегодня в производственном секторе Северной столицы работает свыше 472 тысяч человек. Тем не менее потребность в рабочих руках остается высокой. По данным портала "Работа России", в июле 2025 года в Петербурге открыты 9657 вакансий в сфере промышленности, что составляет 17,8% от общего числа предложений. При этом за 2022-2024 годы к работе в оборонной промышленности города было привлечено почти 9 тысяч человек.Средняя предлагаемая зарплата на промышленных предприятиях по сравнению с июлем 2024 года выросла на 7,6% и составила 81,6 тысячи рублей. Самые выгодные варианты предлагают предприятия машиностроения. Программисты, инженеры, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением могут рассчитывать на заработную плату от 196 до 250 тысяч рублей.Обучиться новой специальности или повысить квалификацию желающие могут по нацпроекту "Кадры" и городскому приоритетному проекту "Передовая промышленность". Только в прошлом году квалификацию повысили свыше 2,5 тысячи человек. Для петербуржцев действуют порядка 150 бесплатных программ обучения, переобучения и повышения квалификации. Соискателям вакансий предоставляется возможность пройти по личному образовательному маршруту по заявке работодателя с гарантированным трудоустройством.Продолжается работа образовательно-производственных полигонов, оснащенных самой современной техникой. На базе энергомашиностроительного колледжа открывается первый "Образовательный завод". Проект "Петербург заводской" знакомит школьников и молодежь с индустриальной жизнью города.Задел на десятилетия"Наш город несет особую ответственность за выполнение поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства России", – указывал Беглов на совещании с членами городского правительства.Для решения этой задачи Санкт-Петербург создает при кампусах ведущих университетов несколько "технологических долин".На территории города-спутника Южный в Пушкинском районе культурной столицы на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики строится ИТМО-Хайпарк. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был дан старт Инновационному научно-технологическому центру "Невская дельта" на базе СПбГУ и Морского технического университета.Третья "долина" – "Технополис" Политехнического университета – пока находится на стадии согласования. Четвертый объект, в межвузовском кампусе которого будут готовить 2 тысячи молодых инженеров в год, планируют построить в Кронштадте.Все "долины" получат новые технологические центры, лаборатории, бизнес-инкубаторы, опытные производства. Это поможет максимально оперативно ставить изобретения и научные разработки на службу государству."”Технологические долины” – это задел на десятилетия вперед. Они обеспечат научно-технологическое лидерство города", – подчеркнул глава города на расширенном заседании Промышленного совета Санкт-Петербурга в июле 2025 года.Рост инвестиций"Сейчас компании активно вкладываются в модернизацию предприятий и запускают новые проекты на основе собственных технологий. Рост доходов позволил активизировать реализацию мегапроектов и ежегодно вводить новые меры поддержки", – отметил Беглов в июне 2025 года на совещании с членами городского правительства.Объем инвестиций в обрабатывающие производства за 2024 год составил 137,6 миллиарда рублей и по сравнению с 2023 годом вырос на 20%. Всего промышленные предприятия города вложили в свое развитие в 2024 году порядка 258 миллиардов рублей.За первые шесть месяцев 2025 года объем промышленных инвестиций в основной капитал в Петербурге составил 111,7 миллиарда рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 10%.Наибольший вклад в инвестиционную активность внесли отрасли высокотехнологичного сектора, на которые приходится 65% всех инвестиций в обрабатывающем комплексе. Так, за первые шесть месяцев 2025 года петербургские предприятия этого сектора инвестировали в собственное развитие 61,5 миллиарда рублей.Пятая часть инвестиций обрабатывающего комплекса (12,4 миллиарда рублей) направлена на развитие радиоэлектроники, немногим менее – на энергомашиностроение (9,5 миллиарда рублей).Вложения в фармацевтическую отрасль составили 8 миллиардов рублей. В свою очередь, 7 миллиардов рублей инвестировано в развитие металлургического комплекса города.Импульс импортозамещенияБеспрецедентные по своим масштабам санкции дали импульс развитию промышленности.В 2025 году отмечается 80-летие атомной промышленности. К этому юбилею на крупнейшем в стране машиностроительном комплексе – заводе "Ижора" – изготовлены ключевые элементы для инновационного реактора четвертого поколения. Высота уникальных деталей превышает 15 метров, а ширина достигает почти восемь метров.Сегодня на верфях Санкт-Петербурга в стадии постройки находятся 59 судов. С начала года заложено два морозильных рыболовных траулера СТ-192 "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков", а также корабль противоминной обороны "Сергей Преминин". Спущены на воду корабли противоминной обороны "Полярный" и "Дмитрий Лысов", три пассажирских катамарана "Форт Обручев", "Форт Шанец" и "Габион", фрегат "Адмирал Амелько". Передана Военно-морскому флоту России подводная лодка "Якутск".В ближайшее время начинается масштабная модернизация флагмана отрасли "Северной верфи", на базе которой будет создан современный высокотехнологичный судостроительный комплекс мирового уровня. Производительность предприятия возрастет в 16 раз.Энергомашиностроительная компания "Силовые машины" запустила серийное производство газовых турбин большой мощности, изготовила головной образец для линейки нового насосного оборудования для тепловых и атомных электростанций.Еще один пример успешного импортозамещения – выпуск мощных гидроцилиндров разводного механизма для Смоленского и Биржевого мостов. Оборудование спроектировали и создали на Обуховском заводе полностью с нуля. Новая установка позволяет сократить время разводки крыльев переправ вдвое.Двигатели АО "ОДК – Климов" поднимают в небо импортозамещенный вертолет "Ансат" и модернизированную версию самолета Ил-114-300.В 2024 году в четыре раза выросло производство автомобилей. Уже в сентябре на автозаводе "Санкт-Петербург" начнутся поставки сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства LADA Iskra. До конца 2025 года планируется выпуск около 4 тысяч машин.В Санкт-Петербурге началось серийное производство уникальных литиевых источников питания. Сегодня они могут широко применяться в портативных медицинских приборах, беспилотных системах, морской технике и других автономных устройствах.Система поддержкиВ 2024 году город расширил производственные территории. Впервые с советских времен площади промышленных зон увеличены на 700 гектаров и сегодня превышают 14 тысяч гектаров.Началось строительство инфраструктуры на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Парнас". В следующем году здесь будут запущены новые заводы. Параллельно развивается площадка в Шушарах, где в настоящее время идет проектирование инновационных центров. На площадке "Новоорловская" уже ведется активное строительство второго инновационного центра беспилотной авиации.Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ уже превысил 130 миллиардов рублей. В прошлом году петербургский бюджет получил от деятельности ОЭЗ более 2 миллиардов рублей.В городе сформировалась многопрофильная система мер поддержки для предприятий, стимулирующая рост инвестиционной активности в промышленности, разработку и внедрение инноваций в производство, создание новых высокотехнологичных предприятий и наращивание масштабов импортозамещения."В последние годы мы выстроили эффективную систему поддержки бизнеса. Провели важную работу по синхронизации федеральных и региональных программ", – сообщал губернатор Петербурга в июне 2025 года.Город возмещает предприятиям затраты на лизинг, кадры, энергоэффективность, аренду жилья. На развитие промышленности Северной столицы в 2024 году направлено порядка 888,5 миллиона рублей. Экспортерам, а их сегодня в Петербурге 7,5 тысячи, компенсируются издержки на сертификацию и логистику, а также на участие в международных выставках.Все виды поддержки на этот год сохранены на уровне прошлого года. Уже этой осенью запускается новая мера, направленная на внедрение роботизированных систем и комплексов на производствах, которое повыситпроизводительность труда до 10% и снизит себестоимость продукции на 5-15%.Инвестирование предприятий идет через фонд развития промышленности. В 2024 году предприятия Северной столицы получили уже более 4,2 миллиарда рублей инвестиционного капитала. А капитализация на уровне 13 миллиардов рублей делает фонд самым крупным в России. В 2025 году на докапитализацию будет дополнительно направлено более 241 миллиона рублей. А с недавних пор фонд стал выдавать займы на покупку роботизированного оборудования.В целом с 2016 по 2024 годы поддержку от организации получило 81 промышленное предприятие Санкт‑Петербурга. Около 60% займов выдано на приобретение оборудования, 10% — на проекты развития, 7,7% — на рефинансирование лизинговых договоров.Взгляд в будущееНа ПМЭФ город заключил 67 соглашений на общую сумму более 1 триллиона рублей. Впервые большая часть инвестпроектов (на общую сумму 539 миллиардов рублей) направлена на укрепление научно-производственного комплекса Петербурга. Это в пять раз больше, чем в 2024 году.Все эти проекты определяют вектор развития на ближайшие годы и помогают формировать облик Санкт-Петербурга как мегаполиса XXI века. К 2030 году город создаст 30 индустриальных технопарков, откроет не менее 20 новых предприятий, обеспечит более 50 тысяч новых рабочих мест.

