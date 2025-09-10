https://ria.ru/20250910/promoborudovanie-2041050486.html

Промоборудование восстановят на финале чемпионата высоких технологий

На финале чемпионата высоких технологий будут соревноваться в восстановлении промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 10.09.2025

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

россия

промышленность

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На финале чемпионата высоких технологий будут соревноваться в восстановлении промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Главный эксперт компетенции Ярослав Паршин рассказал, что в сентябре на финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде пройдут соревнования по 15 инновационным компетенциям. Среди них – "Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования". Конкурсанты должны уметь "оживить" любое, даже самое сложное оборудование. "Раньше сложное высокотехнологичное оборудование обслуживали сами производители, которые были представлены преимущественно зарубежными компаниями. С их уходом станки и линии остались, но квалифицированная техническая поддержка исчезла. Теперь ремонтировать его нужно собственными силами, поэтому мы предложили новую компетенцию для чемпионата", – приводит пресс-служба слова Паршина. Конкурсантам предлагается устранить неисправность в оборудовании, которого они до этого не видели: у них нет технологических карт, электронных схем, есть только инструкция по эксплуатации и паспорт, поясняет эксперт. "Цель – провести полный цикл работ: техническое обслуживание, диагностику неисправностей, ремонт электронной платы, сборку и запуск в работу. Если в итоге оборудование заработало, то конкурсант все сделал верно", — отмечает Паршин. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Он проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

россия

2025

чемпионат «профессионалы», россия, промышленность