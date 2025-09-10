https://ria.ru/20250910/pozhar-2040890566.html

При пожаре во Владивостоке пострадали двое мужчин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на складе во Владивостоке, госпитализация им не потребовалась, ещё одного мужчину спасти не удалось, уточняет "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока". Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади в 1 тысячу квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. "Специалисты КГБУЗ "ССМП г. Владивостока" оказали медицинскую помощь двум пострадавшим в пожаре на складе на улице Днепровская. К сожалению, еще одного мужчину спасти не удалось", - сообщило КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" в своём Telegram-канале. Спасатели, прибывшие на место пожара, вынесли человека из горящего здания без признаков жизни и начали проводить первую помощь. Вызванная бригада скорой медицинской помощи незамедлительно приступила к сердечно-легочной реанимации, однако спасти мужчину не удалось – наступила биологическая смерть. На месте происшествия работали четыре бригады КГБУЗ "ССМП г. Владивостока". Проведя осмотр, медики оказали помощь двум пострадавшим, госпитализация им не потребовалась.

