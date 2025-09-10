Рейтинг@Mail.ru
При пожаре во Владивостоке пострадали двое мужчин - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040890566.html
При пожаре во Владивостоке пострадали двое мужчин
При пожаре во Владивостоке пострадали двое мужчин - РИА Новости, 10.09.2025
При пожаре во Владивостоке пострадали двое мужчин
Два человека пострадали при пожаре на складе во Владивостоке, госпитализация им не потребовалась, ещё одного мужчину спасти не удалось, уточняет "Станция скорой РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:05:00+03:00
2025-09-10T12:05:00+03:00
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040865223_4:0:1266:710_1920x0_80_0_0_a6f2393c086eb483a3bcb400b6dc4883.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на складе во Владивостоке, госпитализация им не потребовалась, ещё одного мужчину спасти не удалось, уточняет "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока". Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади в 1 тысячу квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. "Специалисты КГБУЗ "ССМП г. Владивостока" оказали медицинскую помощь двум пострадавшим в пожаре на складе на улице Днепровская. К сожалению, еще одного мужчину спасти не удалось", - сообщило КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" в своём Telegram-канале. Спасатели, прибывшие на место пожара, вынесли человека из горящего здания без признаков жизни и начали проводить первую помощь. Вызванная бригада скорой медицинской помощи незамедлительно приступила к сердечно-легочной реанимации, однако спасти мужчину не удалось – наступила биологическая смерть. На месте происшествия работали четыре бригады КГБУЗ "ССМП г. Владивостока". Проведя осмотр, медики оказали помощь двум пострадавшим, госпитализация им не потребовалась.
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040843606.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места пожара на складе во Владивостоке
Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС.
2025-09-10T12:05
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040865223_161:0:1108:710_1920x0_80_0_0_557a2b1e927dc2a5970e121fa14bfda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре во Владивостоке пострадали двое мужчин

Двое мужчин пострадали при пожаре на складе во Владивостоке

© МЧС РоссииПожар на складе во Владивостоке. Кадр видео
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© МЧС России
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на складе во Владивостоке, госпитализация им не потребовалась, ещё одного мужчину спасти не удалось, уточняет "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока".
Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади в 1 тысячу квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти.
"Специалисты КГБУЗ "ССМП г. Владивостока" оказали медицинскую помощь двум пострадавшим в пожаре на складе на улице Днепровская. К сожалению, еще одного мужчину спасти не удалось", - сообщило КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" в своём Telegram-канале.
Спасатели, прибывшие на место пожара, вынесли человека из горящего здания без признаков жизни и начали проводить первую помощь. Вызванная бригада скорой медицинской помощи незамедлительно приступила к сердечно-легочной реанимации, однако спасти мужчину не удалось – наступила биологическая смерть.
На месте происшествия работали четыре бригады КГБУЗ "ССМП г. Владивостока". Проведя осмотр, медики оказали помощь двум пострадавшим, госпитализация им не потребовалась.
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке
Вчера, 09:09
 
ВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала