Владивосток охватило густым дымом после пожара
Владивосток охватило густым дымом после пожара - РИА Новости, 10.09.2025
Владивосток охватило густым дымом после пожара
После пожара на складе Владивосток окутало черным густым дымом, последствия пожара видны со многих точек города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:10:00+03:00
2025-09-10T10:10:00+03:00
2025-09-10T10:10:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. После пожара на складе Владивосток окутало черным густым дымом, последствия пожара видны со многих точек города, передает корреспондент РИА Новости. На видео можно заметить, как на районе "Третья Рабочая" растянулся дым после пожара склада, на котором работают спасатели МЧС. Ранее сотрудникам МЧС в 14:25 (07:00 мск) поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, где произошло частичное обрушение кровли. Уже через 7 минут на месте работали пожарные МЧС России. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
