Рейтинг@Mail.ru
Владивосток охватило густым дымом после пожара - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040857357.html
Владивосток охватило густым дымом после пожара
Владивосток охватило густым дымом после пожара - РИА Новости, 10.09.2025
Владивосток охватило густым дымом после пожара
После пожара на складе Владивосток окутало черным густым дымом, последствия пожара видны со многих точек города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:10:00+03:00
2025-09-10T10:10:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040851675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f237c8f5b1e97014a586abf18f9f485b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. После пожара на складе Владивосток окутало черным густым дымом, последствия пожара видны со многих точек города, передает корреспондент РИА Новости. На видео можно заметить, как на районе "Третья Рабочая" растянулся дым после пожара склада, на котором работают спасатели МЧС. Ранее сотрудникам МЧС в 14:25 (07:00 мск) поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, где произошло частичное обрушение кровли. Уже через 7 минут на месте работали пожарные МЧС России. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040855746.html
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040843606.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места пожара на складе во Владивостоке
Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС.
2025-09-10T10:10
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040851675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c776470dbf3ec07b8ae4360d2f68147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владивосток охватило густым дымом после пожара

Владивосток охватило густым дымом после пожара на складе

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. После пожара на складе Владивосток окутало черным густым дымом, последствия пожара видны со многих точек города, передает корреспондент РИА Новости.
На видео можно заметить, как на районе "Третья Рабочая" растянулся дым после пожара склада, на котором работают спасатели МЧС.
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина
Вчера, 10:05
Ранее сотрудникам МЧС в 14:25 (07:00 мск) поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, где произошло частичное обрушение кровли. Уже через 7 минут на месте работали пожарные МЧС России.
Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала