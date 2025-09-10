https://ria.ru/20250910/pozhar-2040840350.html
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов - РИА Новости, 10.09.2025
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов
Склад стройматериалов горит во Владивостоке на площади 1 тысячи "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Склад стройматериалов горит во Владивостоке на площади 1 тысячи "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России."В Приморском крае ликвидируют пожар на складе стройматериалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Владивосток, Днепровская улица, 95В. По прибытию установлено, что горит одноэтажное здание склада стройматериалов, произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекаются 45 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
