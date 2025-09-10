Рейтинг@Mail.ru
08:46 10.09.2025 (обновлено: 09:18 10.09.2025)
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов
Склад стройматериалов горит во Владивостоке на площади 1 тысячи "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Склад стройматериалов горит во Владивостоке на площади 1 тысячи "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России."В Приморском крае ликвидируют пожар на складе стройматериалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Владивосток, Днепровская улица, 95В. По прибытию установлено, что горит одноэтажное здание склада стройматериалов, произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекаются 45 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов

Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов, частично обрушилась кровля

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Склад стройматериалов горит во Владивостоке на площади 1 тысячи "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России.
Приморском крае ликвидируют пожар на складе стройматериалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Владивосток, Днепровская улица, 95В. По прибытию установлено, что горит одноэтажное здание склада стройматериалов, произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекаются 45 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Крупные пожары на складах в России в 2024-2025 годах
23 января, 16:54
