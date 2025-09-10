https://ria.ru/20250910/posolstvo-2040856564.html
В российской дипмиссии прокомментировали ситуацию в Непале
В российской дипмиссии прокомментировали ситуацию в Непале - РИА Новости, 10.09.2025
В российской дипмиссии прокомментировали ситуацию в Непале
Обстановка в Непале остается напряженной, но есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков пройдена, новых протестов на среду не объявлялось,... РИА Новости, 10.09.2025
БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Непале остается напряженной, но есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков пройдена, новых протестов на среду не объявлялось, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев."Обстановка в стране пока довольно напряженная. Сейчас рано делать какие-то далекоидущие выводы. Мы внимательно следим за ситуацией. Есть сдержанный оптимизм, есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков уже пройдена", - сообщил агентству дипломат."Сегодня не анонсировалось никаких выступлений или протестов, по городу дежурит армия, улицы патрулируются военными, много районов оцеплено, особенно районов, наиболее пострадавших от вчерашних беспорядков", - добавил он.
