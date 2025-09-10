Рейтинг@Mail.ru
В российской дипмиссии прокомментировали ситуацию в Непале
10:06 10.09.2025 (обновлено: 10:21 10.09.2025)
В российской дипмиссии прокомментировали ситуацию в Непале
россия
непал
беспорядки в непале
БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Непале остается напряженной, но есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков пройдена, новых протестов на среду не объявлялось, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев."Обстановка в стране пока довольно напряженная. Сейчас рано делать какие-то далекоидущие выводы. Мы внимательно следим за ситуацией. Есть сдержанный оптимизм, есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков уже пройдена", - сообщил агентству дипломат."Сегодня не анонсировалось никаких выступлений или протестов, по городу дежурит армия, улицы патрулируются военными, много районов оцеплено, особенно районов, наиболее пострадавших от вчерашних беспорядков", - добавил он.
россия, непал, беспорядки в непале
Россия, Непал, Беспорядки в Непале
Протестующие в Катманду
Протестующие в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие в Катманду. Архивное фото
БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Непале остается напряженной, но есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков пройдена, новых протестов на среду не объявлялось, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
"Обстановка в стране пока довольно напряженная. Сейчас рано делать какие-то далекоидущие выводы. Мы внимательно следим за ситуацией. Есть сдержанный оптимизм, есть основания аккуратно полагать, что эскалация беспорядков уже пройдена", - сообщил агентству дипломат.
"Сегодня не анонсировалось никаких выступлений или протестов, по городу дежурит армия, улицы патрулируются военными, много районов оцеплено, особенно районов, наиболее пострадавших от вчерашних беспорядков", - добавил он.
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
9 сентября, 20:04
 
Россия Непал Беспорядки в Непале
 
 
