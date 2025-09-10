В Подмосковье задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты

https://ria.ru/20250910/podmoskove-2040841061.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который в мессенджере продавал банковские карты других людей, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова. По ее словам, в полицию сообщили, что в одном из мессенджеров молодой человек продает банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Полицейские договорились о встрече с продавцом под видом потенциальных покупателей. "После того как правонарушитель получил денежные средства за товар, оперативники его задержали", – сообщила Петрова. Она добавила, что при досмотре у мужчины нашли три банковские карты, выпущенные на имена других граждан, деньги и телефон. Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 5 статьи 187 УК РФ). "Королёвским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – отметила Петрова, подчеркнув, что полицейские устанавливают соучастников мужчины. -0-
