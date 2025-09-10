Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты
08:53 10.09.2025
В Подмосковье задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты
В Подмосковье задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты - РИА Новости, 10.09.2025
В Подмосковье задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты
Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который в мессенджере продавал банковские карты других людей, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:53:00+03:00
2025-09-10T08:53:00+03:00
происшествия
россия
татьяна петрова
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который в мессенджере продавал банковские карты других людей, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова. По ее словам, в полицию сообщили, что в одном из мессенджеров молодой человек продает банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Полицейские договорились о встрече с продавцом под видом потенциальных покупателей. "После того как правонарушитель получил денежные средства за товар, оперативники его задержали", – сообщила Петрова. Она добавила, что при досмотре у мужчины нашли три банковские карты, выпущенные на имена других граждан, деньги и телефон. Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 5 статьи 187 УК РФ). "Королёвским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – отметила Петрова, подчеркнув, что полицейские устанавливают соучастников мужчины. -0-
происшествия, россия, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Татьяна Петрова
В Подмосковье задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты

В Подмосковье задержали мошенника, который продавал чужие банковские карты

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который в мессенджере продавал банковские карты других людей, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию сообщили, что в одном из мессенджеров молодой человек продает банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Полицейские договорились о встрече с продавцом под видом потенциальных покупателей.
"После того как правонарушитель получил денежные средства за товар, оперативники его задержали", – сообщила Петрова.
Она добавила, что при досмотре у мужчины нашли три банковские карты, выпущенные на имена других граждан, деньги и телефон.
Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 5 статьи 187 УК РФ).
"Королёвским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – отметила Петрова, подчеркнув, что полицейские устанавливают соучастников мужчины. -0-
