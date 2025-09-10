Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: телекомплекс НТВ построили в Останкинском районе - РИА Новости, 10.09.2025
Овчинский: телекомплекс НТВ построили в Останкинском районе
Овчинский: телекомплекс НТВ построили в Останкинском районе - РИА Новости, 10.09.2025
Овчинский: телекомплекс НТВ построили в Останкинском районе
Телевизионный комплекс НТВ, напоминающий трапециевидный кристалл, на более 76,6 тысячи "квадратов" построили на северо-востоке Москвы, в Останкинском районе,... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Телевизионный комплекс НТВ, напоминающий трапециевидный кристалл, на более 76,6 тысячи "квадратов" построили на северо-востоке Москвы, в Останкинском районе, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новый комплекс телекомпании НТВ находится на улице Новомосковская, 12, рядом с Останкинской башней. Министр обратил внимание на необычную форму здания, благодаря сплошному витражному остеклению подобного на трапециевидный кристалл с нависающими над основанием гранями. Внешний вид телекомплекса дополняют ромбовидные эркерные соты, расположенные по-шахматному. Главный вход здания украсил медиафасад."Внутри телецентра два подземных уровня с автостоянкой на 285 машино-мест, мансардный уровень и восемь наземных этажей. Основные площади занимают офисы сотрудников телекомпании, коммерческие центры обработки данных, гостевая зона для участников эфира, вспомогательные помещения и семь студий размером от 120 до 1200 квадратных метров. Ядро телецентра – атриум со светопрозрачным плафоном и многосветные студии на первом, третьем и шестом этажах", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Здание телекомплекса, как было отмечено, расположено неподалеку от станций метро "ВДНХ" и "Бутырская", в пяти минутах езды от Третьего транспортного кольца, его логистическую привлекательность, кроме того, повышает близкое размещение к проспекту Мира.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении на Новомосковской улице в Останкинском районе нового технопарка с телевизионными студиями, дикторскими и монтажными комнатами, эфирным комплексом, а также офисами, коворкингом и коммерческими центрами обработки данных.
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Телевизионный комплекс НТВ, напоминающий трапециевидный кристалл, на более 76,6 тысячи "квадратов" построили на северо-востоке Москвы, в Останкинском районе, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новый комплекс телекомпании НТВ находится на улице Новомосковская, 12, рядом с Останкинской башней. Министр обратил внимание на необычную форму здания, благодаря сплошному витражному остеклению подобного на трапециевидный кристалл с нависающими над основанием гранями. Внешний вид телекомплекса дополняют ромбовидные эркерные соты, расположенные по-шахматному. Главный вход здания украсил медиафасад.
"Внутри телецентра два подземных уровня с автостоянкой на 285 машино-мест, мансардный уровень и восемь наземных этажей. Основные площади занимают офисы сотрудников телекомпании, коммерческие центры обработки данных, гостевая зона для участников эфира, вспомогательные помещения и семь студий размером от 120 до 1200 квадратных метров. Ядро телецентра – атриум со светопрозрачным плафоном и многосветные студии на первом, третьем и шестом этажах", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Здание телекомплекса, как было отмечено, расположено неподалеку от станций метро "ВДНХ" и "Бутырская", в пяти минутах езды от Третьего транспортного кольца, его логистическую привлекательность, кроме того, повышает близкое размещение к проспекту Мира.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении на Новомосковской улице в Останкинском районе нового технопарка с телевизионными студиями, дикторскими и монтажными комнатами, эфирным комплексом, а также офисами, коворкингом и коммерческими центрами обработки данных.
