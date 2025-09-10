https://ria.ru/20250910/orenburzhe-2040774285.html

Импортозамещающее производство запустят в Оренбургской области

Импортозамещающее производство запустят в Оренбургской области

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Компания "Точная технодинамика" (Оренбургская область) при поддержке Корпорации МСП запустит новый цех с импортозамещающим производством редукторов, комплектующих и ремонтной оснастки для ветрогенераторов, сообщает пресс-служба Корпорации.Отмечается, что общий объем инвестиций в проект превышает 210 миллионов рублей. Запуск производства намечен на первый квартал 2026 года. Это позволит более чем на 50% нарастить совокупный объем выручки компании к 2030 году – до 2,8 миллиарда рублей.Корпорация МСП структурировала инвестиционный проект по открытию нового производства в рамках Центра инвестиционного кредитования и предоставила гарантийное обеспечение на сумму 117,2 миллиона рублей при поручительстве гарантийного фонда для субъектов МСП Оренбургской области на сумму 9,4 миллиона рублей. Гарантийное обеспечение позволило МСП Банку выдать кредит на сумму 180,3 миллиона рублей по льготной программе кредитования малых высокотехнологических компаний Минэкономразвития России и Корпорации МСП.Компания "Точная технодинамика" наращивает производственные мощности в рамках офсетного договора с ПАО "Форвард Энерго" – поставщиком тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири, чей портфель активов включает 14 ветряных электростанций в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Ульяновской областях, Республике Калмыкии. Офсетный договор – часть программы "выращивания" поставщиков "Форвард Энерго", которая реализуется при участии Корпорации МСП на основании заключенного в декабре 2024 года трехстороннего соглашения."Данный проект – это пример комплексного подхода при использовании различных инструментов Корпорации для развития малого и среднего бизнеса. Заключение "офсета" обеспечило МСП-поставщику гарантированный долгосрочный заказ до 2030 года на сумму около 520 миллионов рублей. Далее в рамках центра инвестиционного кредитования мы полностью структурировали проект, вместе с местной РГО обеспечили необходимую гарантийную поддержку, которая позволила компании привлечь льготное финансирование по спецпрограмме для МТК", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что энергокомпания получит комплектующие для ветрогенераторов требуемого качества и в необходимом объеме, а также их сервисное обслуживание. МСП-поставщик масштабирует производственные мощности и освоит новые технологии в рамках импортозамещения критически важных элементов для объектов ТЭК.В свою очередь, генеральный директор компании "Точная технодинамика" Илья Елагин заявил, что услуги реверс-инжиниринга занимают в выручке компании 50-60% объема. Это направление вместе с услугой проведения инжиниринговых расчетов широко востребовано в условиях ухода зарубежных компаний. Компания видит для себя серьезные перспективы развития."Меры господдержки позволили нам расшить узкие места в проекте, найти финансирование, обеспечить сбыт и комплексно успешно реализовать идею", – сказал он.Часть вспомогательного оборудования и станков компания уже приобрела за собственные средства, а оставшиеся законтрактованы, их покупка, транспортировка, монтаж и запуск будут оплачены в рамках предоставленного МСП Банком финансирования по льготной программе кредитования малых высокотехнологических компаний Минэкономразвития России и Корпорации МСП.В частности, производство оснащается зубофрезерным и зубошлифовальным оборудованием, разработанным и изготовленным специально под данные задачи отечественным станкостроительным предприятием ООО "СтанкоНОВА". А для контроля качества продукции будет использоваться крупногабаритная координатно-измерительная машина производства отечественной компании ООО "Лапик".

