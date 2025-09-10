https://ria.ru/20250910/opasnost-2041063534.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в Telegram-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы ПВО наготове.

