Мишустин назвал охлаждение экономики плановым

Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%."Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.

