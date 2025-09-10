https://ria.ru/20250910/okhlazhdenie-2040988206.html
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым - РИА Новости, 10.09.2025
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:56:00+03:00
2025-09-10T15:56:00+03:00
2025-09-10T16:05:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_dda03e173222cc6281553f31bca6f6e5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%."Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dfd702dfaddd56b32f472c705b2ce237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым и прогнозируемым