Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 10.09.2025 (обновлено: 16:05 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/okhlazhdenie-2040988206.html
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым - РИА Новости, 10.09.2025
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:56:00+03:00
2025-09-10T16:05:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_dda03e173222cc6281553f31bca6f6e5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%."Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dfd702dfaddd56b32f472c705b2ce237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым

Мишустин назвал охлаждение экономики плановым и прогнозируемым

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%.
"Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
5 сентября, 09:44
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала