В Новосибирске подростка будут судить за поджог "Нового завета"
10.09.2025
В Новосибирске подростка будут судить за поджог "Нового завета"
2025-09-10T10:02:00+03:00
2025-09-10T10:02:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске обвиняется в оскорблении чувств верующих после того, как опубликовал в Telegram видео с поджогом "Нового завета", сообщает в среду пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению 17-летнего новосибирца в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении. Согласно предъявленному подростку обвинению, в декабре 2024 года он снял видеоролик, на котором, держа в руках "Новый завет", используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении книги, а также людей, исповедующих христианство и иудаизм. "Кроме того, юноша поджег зажигалкой книгу, после чего кинул на землю и пнул ее. Все свои действия он снял на видео, а затем разместил ролик в мессенджере Telegram в одном из каналов, тем самым предоставив возможность ознакомиться с ней неограниченному кругу пользователей – участникам группы, что вызвало их негативную реакцию", - сообщили в пресс-службе.
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске обвиняется в оскорблении чувств верующих после того, как опубликовал в Telegram видео с поджогом "Нового завета", сообщает в среду пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению 17-летнего новосибирца в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении.
Согласно предъявленному подростку обвинению, в декабре 2024 года он снял видеоролик, на котором, держа в руках "Новый завет", используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении книги, а также людей, исповедующих христианство и иудаизм.
"Кроме того, юноша поджег зажигалкой книгу, после чего кинул на землю и пнул ее. Все свои действия он снял на видео, а затем разместил ролик в мессенджере Telegram в одном из каналов, тем самым предоставив возможность ознакомиться с ней неограниченному кругу пользователей – участникам группы, что вызвало их негативную реакцию", - сообщили в пресс-службе.
