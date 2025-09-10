https://ria.ru/20250910/novosibirsk-2040855122.html

В Новосибирске подростка будут судить за поджог "Нового завета"

В Новосибирске подростка будут судить за поджог "Нового завета" - РИА Новости, 10.09.2025

В Новосибирске подростка будут судить за поджог "Нового завета"

Семнадцатилетний подросток в Новосибирске обвиняется в оскорблении чувств верующих после того, как опубликовал в Telegram видео с поджогом "Нового завета",... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:02:00+03:00

2025-09-10T10:02:00+03:00

2025-09-10T10:02:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске обвиняется в оскорблении чувств верующих после того, как опубликовал в Telegram видео с поджогом "Нового завета", сообщает в среду пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению 17-летнего новосибирца в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении. Согласно предъявленному подростку обвинению, в декабре 2024 года он снял видеоролик, на котором, держа в руках "Новый завет", используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении книги, а также людей, исповедующих христианство и иудаизм. "Кроме того, юноша поджег зажигалкой книгу, после чего кинул на землю и пнул ее. Все свои действия он снял на видео, а затем разместил ролик в мессенджере Telegram в одном из каналов, тем самым предоставив возможность ознакомиться с ней неограниченному кругу пользователей – участникам группы, что вызвало их негативную реакцию", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, telegram